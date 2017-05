Seit 2013 hat Peggy Nietgen für den FFC Frankfurt gespielt. Nun haben sich beide Parteien darauf geeinigt, die Spielerin bis auf weiteres freizustellen. Anstoß war ein andauernder Konflikt mit dem Trainerteam.

Der 1. FFC Frankfurt hat Peggy Nietgen (geborene Kuznik) bis zum Saisonende vom Training freigestellt. "Die Vereinbarung soll den Weg für einen respektvollen Abschluss der langjährigen und sehr erfolgreichen Zusammenarbeit freimachen", teilte der Verein am Dienstag mit. In einem Interview mit der Bild hatte die 30-Jährige schwere Vorwürfe gegen das Team um Coach Matt Ross erhoben. "Das Trainerteam ist eine Frechheit. Ich wurde gemobbt", so Nietgen.

Schon während der gesamten Saison habe es Reibungen zwischen ihr und dem Trainerteam gegeben. Seinen Höhepunkt fand der Konflikt beim Heimspiel gegen Hoffenheim, als Ross die Mittelfeldspielerin drei Minuten vor Spielende einwechseln wollte. "Wenn ich hier vier Jahre gespielt habe und dafür benutzt werde, in der 89. Minute eingewechselt zu werden, dann weiß ich nicht, ob das so passend ist", erklärte Nietgen, "das habe ich auch der Bank so kundgetan. Ich finde es mir gegenüber ungerecht und respektlos."

Nietgens Zukunft bleibt offen

Nietgen, deren Abschied aus Frankfurt schon länger feststand, gewann neben zahlreicher Titel mit anderen Vereinen zuletzt 2015 die Champions League mit dem FFC. "Der 1. FFC Frankfurt bedankt sich für das große Engagement von Peggy Nietgen und wünscht ihr für die Zukunft alles Gute", lässt der FFC in einer Pressemitteilung verlauten. Ob sich Nietgen im Sommer einem anderen Verein anschließen oder ihre Karriere beenden wird, ist noch nicht bekannt.