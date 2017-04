Mandy Islacker war auch in Jena erfolgreich.

Mandy Islacker war auch in Jena erfolgreich. Bild © Imago

In Jena

Der 1. FFC Frankfurt hat sein Auswärtsspiel in Jena gewonnen. In einem spielerisch überschaubaren Fußballspiel machte Torgarant Mandy Islacker wieder einmal den Unterschied.

Mandy Islacker hat dem 1.FFC Frankfurt den nächsten Erfolg beschert. Die Führende der Bundesliga-Torschützenliste erzielte am Sonntag beim 1:0-Erfolg in Jena den einzigen Treffer des Tages (29. Minute). Dank des Siegs verteidigte der FFC den vierten Tabellenplatz vor dem SC Freiburg, der bereits am Samstag gegen Mönchengladbach gewonnen hatte.

654 Zuschauer verfolgten das Spiel auf dem Jenaer Ernst-Abbe-Sportfeld, bekamen aber nicht viele Höhepunkte zu sehen. Nach dem Führungstreffer taten die Frankfurterinnen nur das Nötigste und brachten den letztlich ungefährdeten Sieg sicher nach Hause.

Islacker muss zum MRT

"Jena ist eine Mannschaft, gegen die wir uns immer schwer tun", sagte Siegfried Dietrich dem hr-sport. Der FFC-Manager war insgesamt mit dem "Arbeitssieg" zufrieden. Der einzige Wermutstropfen: Torschützin Islacker hat einen Schlag abbekommen und wird sich am Montag einer MRT-Untersuchung unterziehen.