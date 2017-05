Olympiasiegerin, Weltmeisterin, Europameisterin: Saskia Bartusiak hat in ihrer Karriere alles gewonnen, was es zu gewinnen gibt.

Bild © Imago

Mit Saskia Bartusiak beendet eine der erfolgreichsten hessischen Sportlerinnen aller Zeiten am Sonntag ihre Karriere. Die Frankfurterin hat nicht nur alles gewonnen, sondern mit ihrer Art eine ganze Generation des Frauenfußballs geprägt. Eine Würdigung.

Als Bundestrainerin Silvia Neid Ende 2015 eine neue Spielführerin für die Nationalmannschaft gesucht hat, war eigentlich klar: das kann nur Saskia Bartusiak werden. Wurde sie auch. Intelligent, ruhig, meinungsstark und immer eine, die die Mannschaft zusammenhält. So agiert eine gute Spielführerin, eine die Verantwortung tragen und damit umgehen kann.

"In so eine Rolle wächst man hinein. In meinen Anfangsjahren wäre das sicher keine Rolle gewesen, die man direkt so übergestülpt bekommt. Aber ich hatte immer Vorbilder, von denen ich mir etwas abgeguckt habe", sagte Bartusiak gewohnt demütig vor ihrer offiziellen Verabschiedung am Sonntag im Spiel gegen Hoffenheim.

Das ganze Leben in Frankfurt gespielt

Die 1982 in Frankfurt geborene Bartusiak hat ihr ganzes Leben lang nur in ihrer Heimatstadt gespielt. Zunächst in Eschersheim und beim FSV, dann seit 2005 für ihren 1. FFC. Als Abwehrchefin hat sie die Defensive des Clubs und der Nationalmannschaft jahrelang zusammengehalten. Aber sie hat auch viel nach innen gewirkt. "Gerade in einer Mannschaft ist es wichtig, dass man Sachen anspricht oder auch hinterfragt, offen diskutiert", sagt die 34-Jährige. Ein lautes Sprachrohr nach außen war sie aber nie. "Das möchte ich auch gar nicht sein."

Fast schon selbstverständlich, dass sie jetzt zum Ende ihrer Karriere keinen Titel heraushebt, keine Meisterschaft besonders erwähnt. Dabei gäbe es viel zu erzählen: zweimal war sie Deutsche Meisterin, viermal DFB-Pokalsiegerin, sie hat dreimal die Champions League gewonnen. Wurde Europameisterin, Weltmeisterin und Olympiasiegerin. Was für eine Karriere. Nur Anja Mittag und Babett Peter haben auch alle diese Titel gewonnen.

Auf dem Platz und daneben: Saskia Bartusiak strahlte stets Ruhe aus. Bild © picture-alliance/dpa

"War einfach wichtig, meinen Job zu erfüllen"

Doch statt über ihre Meriten spricht sie lieber über die "vielen zwischenmenschlichen Momente". Mit den Spielerinnen, mit der Mannschaft, mit den Betreuern. "Da gibt es immer wieder lustige Anekdoten, an die man sich gerne zurück erinnert."

Als Abwehrspielerin stand Bartusiak sportlich nie so im Mittelpunkt. Sie hat ihre Aufgabe erfüllt, Tore verhindert. Das interessiert längst nicht so wie das Tore schießen. Für sie war das nie ein Problem "Für mich war es einfach wichtig, meinen Job zu erfüllen. Und das Gefühl zu haben, dass ich die Mannschaft unterstützen kann. Dass du spürst, dass du gebraucht wirst. Und dass das, was du sagst, Gehör findet."

Schon Pläne für die Zukunft

Am Sonntag spielt die diplomierte Sportwissenschaftlerin das letzte Mal im heimischen Stadion am Brentanobad. Auch dieses Spiel geht sie rational an, schließlich war es ihre eigene Entscheidung, jetzt mit dem Fußball aufzuhören. "Aber ich kann mir schon vorstellen, dass es mir nah gehen wird. Weil es ja so etwas Endgültiges hat."

Sie lächelt dabei, denn Saskia wäre ja nicht Saskia, wenn sie nicht längst einen Plan für die Zukunft hätte. Seit einigen Wochen macht sie ein Praktikum in der Scoutingabteilung des Deutschen Fußball-Bundes. Und dann warten da ja auch noch die freien Wochenenden. "Darauf freue ich mich total und da wird es mir nicht schwer fallen, mir etwas einfallen zu lassen. Einfach mal etwas unternehmen, wozu ich Lust habe." Ein Stadionbesuch bei einem Heimspiel des FFC wird aber sicher auch dazu gehören.