Der SC Freiburg ist und bleibt derzeit der Angstgegner des 1. FFC Frankfurt. Nach einem Remis im Hinspiel und einer Niederlage im DFB-Pokal konnten die Hessinnen auch das dritte Aufeinandertreffen in dieser Saison nicht für sich entscheiden.

Der 1. FFC Frankfurt kann gegen den SC Freiburg in dieser Saison einfach nicht gewinnen. Nach dem Pokal-Aus im Breisgau vor zwei Wochen (0:2) kam die Mannschaft von Trainer Matt Ross am Montag in der Bundesliga nicht über ein 1:1 (1:0) hinaus. Den Führungstreffer von Sophie Schmidt egalisierte Hasret Kayikci für die Gäste.

Toller Volleyschuss vs. abgefälschter Kullerball

Der FFC tat sich erneut schwer gegen die konterstarken Freiburger. Nur dank der mangelnden Chancenverwertung des SCF und eines sehenswerten Volleyschuss-Tors von Schmidt gingen die Hessinnen in Front. "Wir hätten auch mit einem Rückstand in die Kabine gehen können", gestand FFC-Manager Siegfried Dietrich im Gespräch mit dem hr-sport und verteilte ein Sonderlob an seine Torfrau. "Desirée Schumann hat uns mit ihren Paraden lange vorne gehalten und am Ende auch den Punkt gerettet."

Nach dem Seitenwechsel stand Frankfurt defensiv stabiler, ließ kaum noch Chancen zu – und kassierte doch noch den Ausgleich. Ein abgefälschter Ball von Kayikci trudelte unglücklich ins FFC-Tor. Auf die vollen 90 Minuten gemünzt ging das Unentschieden aber in Ordnung.