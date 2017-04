Beim 1. FFC Frankfurt und in der kanadischen Nationalmannschaft ist Sophie Schmidt unverzichtbar. Beim Länderspiel am Sonntag tritt sie nun gegen ihre Wahlheimat an – und hofft auf eine besondere Revanche.

Der Frühling meldet sich mit den ersten wärmenden Sonnenstrahlen. Und während sich mancher noch überlegt, ob er die Jacke anlässt oder nicht, kommt Sophie Schmidt in kurzen Hosen zum Interview-Termin. Klar, als Kanadierin ist sie ganz andere Temperaturen gewöhnt. Vor zwei Jahren kam die 28-Jährige zum 1. FFC Frankfurt, mittlerweile ist sie längst nicht mehr wegzudenken aus der Mannschaft. "Ich wollte nach Frankfurt, weil es auch eine coole Stadt ist. Und ich wollte mit den Besten spielen", sagt sie und zählt Dzsenifer Marozsan, Saskia Bartusiak und Simone Laudehr auf.

Dabei zählt Schmidt längst selbst zu den Besten. Bei der Weltmeisterschaft 2015 in Kanada war sie eine der herausragenden Mittelfeldspielerinnen des Turniers, wurde nach dem Eröffnungsspiel zur besten Fußballerin der Partie gekürt. Und sie liebt neue Herausforderungen, deshalb sollte es die Bundesliga sein. Davor spielte Schmidt in der US-Profiliga bei Sky Blue in New York. "In Deutschland ist der Fußball mehr technisch und taktisch, in den USA ist das Spiel eher physisch. Und in der Bundesliga sind die Mannschaften sehr ausgeglichen", so ihre Analyse.

Führungsfigur für den Umbruch

Momentan allerdings befindet sich der 1. FFC Frankfurt in einer Phase des Umbruchs. Die erfahrenen Spielerinnen wie die Mittelfeldstrategin sind gefragt, sie selbst sieht sich auch als "Leader". Der 1. FFC steht derzeit auf Platz vier und eine Sophie Schmidt mit ihrem nordamerikanischen Optimismus tut dem Team richtig gut. "Es gibt immer noch eine Möglichkeit, den zweiten Platz zu erreichen. Die Chancen sind nicht gut, aber wir kämpfen weiter und geben alles. Es ist wichtig für uns, die Saison zwischen Rang zwei und vier zu beenden."

Ein anderer dritter Platz ärgert die 28-Jährige allerdings noch immer. Der von den Olympischen Spielen von Rio de Janeiro. Die Bronzemedaille mit Kanada war zwar ein großer Erfolg, aber das 0:2 im Halbfinale gegen Deutschland schmerzt auch ein halbes Jahr später noch. Hatte Kanada die DFB-Auswahl doch in der Vorrunde besiegt und große Hoffnungen auf das "Goldmedaillenspiel", wie Schmidt es nennt. Entsprechend groß ist ihre Vorfreude auf den Test am Sonntag in Erfurt. Für Schmidt ist es die "Revanche von Rio" und sie fügt lachend hinzu: "Deutschland ist eine Weltklassemannschaft und wir freuen uns, wieder die Chance zu haben, gegen sie zu spielen. Es ist immer etwas Besonderes, wenn du gegen eine der besten Mannschaften der Welt spielst." Und für die einzige kanadische Nationalspielerin der Bundesliga erst recht.