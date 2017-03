Die Geduld des DFB mit der Stadt Frankfurt neigt sich offenbar dem Ende zu. Sollte sich der Bau der geplanten Akademie auf dem Gelände der Rennbahn weiter verzögern, will sich der Verband ein anderes Areal suchen.

Eigentlich sollten auf dem Gelände der Pferderennbahn in Frankfurt-Niederrad schon längst die Bagger rollen. Doch der Bau einer DFB-Akademie verzögert sich seit mehr als einem Jahr, weil der Rennklub das Areal nicht räumen will. Während sich Stadt und Pferdefreunde regelmäßig vor Gericht treffen, scharrt der DFB im Hintergrund mit den Hufen. Nun steht der Geduldsfaden beim Deutschen Fußball-Bund offenbar vor der Zerreißprobe.

In einem Gespräch mit Stadtrat Jan Schneider (CDU) kündigte der DFB an, sein Leistungszentrum notfalls in einer anderen Stadt bauen zu wollen. Einen entsprechenden Bericht der Bild-Zeitung (Bezahl-Inhalt) bestätigte eine Sprecherin des zuständigen Baudezernats. Schneider teilte dem hr mit, Frankfurt habe "großes Interesse daran, dass der DFB als bedeutende Institution erhalten bleibt. Wir werden alles daran setzen, dass die angedachten Planungen des DFB umgesetzt werden können."

Der DFB wollte auf Anfrage keine Stellungnahme zu seinen Plänen abgeben. Das sagte ein Sprecher mit Verweis auf die laufenden Gerichtsverhandlungen zwischen der Stadt Frankfurt und dem Rennklub.

Anwalt im Urlaub – Verhandlung verschoben

Der nächste Verhandlungstermin ist für Anfang Mai angesetzt. Wie unsicher derartige Planungen allerdings sind, zeigt das aktuelle Beispiel. Vor dem Oberlandesgericht sollte eigentlich am 7. April die Berufung des Rennklubs gegen die angeordnete Räumung des Areals verhandelt werden. Dieser Termin wurde jedoch zum Ärger der Stadt um einen Monat nach hinten verschoben - weil der Anwalt des Rennklubs im Urlaub weilt.

Weitere Informationen Kaum Resonanz auf Bürgerbeteiligung Die Bürgerbeteiligung bei der Planung der DFB-Akademie hat nur geringes Interesse ausgelöst. Wie das Planungsamt der Stadt Frankfurt auf Anfrage von hr-iNFO mitteilte, gaben nur drei Bürger eine Stellungnahme zum Bebauungsplan ab. Außerdem gab es achtzehn Stellungnahmen von städtischen Ämtern und anderen Einrichtungen. Der Inhalt der Stellungnahmen ist noch nicht bekannt. Ende der weiteren Informationen

Sportdezernent Markus Frank (CDU) sagte dem hr, er sei entsetzt, dass die Galopper alles daran setzten, das Akademie-Projekt zu verzögern. Er befürchtet einen großen Schaden für die Stadt Frankfurt: nicht nur wegen des möglichen Verlustes der Akademie, sondern auch weil der DFB bei einem geplatzten Deal Schadenersatzansprüche geltend machen dürfte.

Der Bild zufolge will der DFB die nun für Anfang Mai angesetzte Verhandlung abwarten und danach weitere Schritte – wenn nötig – einleiten.

"Jahrhundertprojekt" liegt auf Eis

Der DFB hatte sich 2015 auf den Bau des mehr als 100 Millionen Euro teuren Leistungszentrums in Niederrad festgelegt. Dort sollen alle Bestandteile der Akademie unter einem Dach zusammenkommen: Verwaltung, Spitzensport, Trainer- und Schiedsrichterausbildung und die Sportentwicklung. Die Fertigstellung des "Jahrhunderprojekts" (Ex-DFB-Boss Wolfgang Niersbach) war ursprünglich für Ende 2018 geplant.