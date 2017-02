Das Frankfurter Stadion als Austragungsort eines großen Endspiels? Das könnte bereits beim Europa-League-Finale 2019 Realität werden. Doch Frankfurt ist nicht der einzige deutsche Bewerber.

Frankfurt und Stuttgart haben sich um die Ausrichtung des Europa-League-Endspiels im Jahr 2019 beworben. Das gab die Europäische Fußball Union am Freitag bekannt. Allerdings kann der DFB nur einen Kandidaten in die Endausscheidung schicken. Bis zum 6. Juni müssen die entsprechenden Unterlagen des Bewerbers bei der UEFA eingereicht werden.

Wer den Final-Zuschlag erhält, will die UEFA bei einer Sitzung des Exekutivkomitees im September bestimmen. Als Konkurrenten der Frankfurter Arena und der Stuttgarter Arena gehen die Stadien in der aserbaidschanischen Hauptstadt Baku, in Sevilla, Glasgow, Istanbul sowie Tiflis in Georgien ins Rennen.

Zuletzt 2010 in Deutschland

Das Finale um den kleinen Europacup-Wettbewerb fand letztmals 2010 in Deutschland statt, als Atlético Madrid in Hamburg gegen den FC Fulham 2:1 nach Verlängerung gewann. In diesem Jahr findet das Finale am 24. Mai in Solna bei Stockholm statt. 2018 ist Lyon Austragungsort.