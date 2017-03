Mit seinen Aussagen über Schmerzmittel im Profifußball hat Eintracht Frankfurts Trainer Niko Kovac Aufmerksamkeit erregt. Unterstützung bekommt er nun von seinem Darmstädter Kollegen Torsten Frings – der die Verantwortung aber auch bei den Spielern sucht.

"Meine ehrliche Meinung ist: Als Trainer – als ehemaliger Spieler – hat Niko zu 100 Prozent Recht", sagte Frings am Donnerstag. "Wenn man so einen körperlich harten Job hat wie ein Fußballprofi, wenn man permanent Schläge kriegt, voller Beschleunigung auf den Boden fällt – dann hat man eben auch mal ein bisschen Aua." Und dies könne durch "kleine, leichte Mittel" überbrückt werden.

Kovac hatte zuvor den Gebrauch von gewissen Medikamenten relativiert und auch gerechtfertigt. "Im Fußball geht es ohne Schmerzmittel nicht", hatte er nach dem Training am Mittwoch gesagt. "Diejenigen, die denken, dass es Profifußball ohne den Einsatz von Schmerzmitteln gibt, sind auf dem Holzweg. Die Profis verlangen ihrem Körper wirklich sehr viel ab."

Ausgedünnte Kader in Frankfurt und Darmstadt

Hintergrund: Im DFB-Pokal-Viertelfinale gegen Bielefeld (1:0) hatte die Eintracht auf gleich neun Stammspieler verletzungsbedingt verzichten müssen, es fehlten unter anderem Jesús Vallejo (Muskelfaserriss) und der seit Wochen an Hüftproblemenen leidende Marco Fabián. "Wir sind absolut am Limit, was unseren Kader anbetrifft", so Kovac. "Mir stehen nur noch 50 Prozent der Feldspieler aus der Hinrunde zur Verfügung. Ich muss improvisieren."

Gleiches gilt nach rund zwei Dritteln der Bundesliga-Saison auch für Darmstadt 98. Jan Rosenthal wird den Lilien am Samstag (15.30 Uhr) im Kellerduell bei Werder Bremen wegen muskulärer Probleme wohl fehlen. Zudem konnten Hamit Altintop und Sidney Sam mit Beschwerden nicht an der kompletten Trainingswoche teilnehmen.

Die Gesundheit steht an erster Stelle

"Grundsätzlich sage ich, dass das eine Entscheidung ist, die jeder Spieler selber treffen muss", sagte Frings über den Gebrauch von Schmerzmitteln. Es sei durchaus "völlig normal, bei Kleinigkeiten auch mal eine Aspirin oder so etwas" zu nehmen.

"Die früheren Zeiten waren noch viel extremer, da wurden noch viel mehr Medikamente genommen, als es vielleicht heute der Fall ist. Aber wenn es auf die Gesundheit geht, muss der Spieler nur an sich denken", so Frings weiter.