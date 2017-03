Nur Stark trifft in Großaspach

Die Talfahrt geht weiter: Drittligist FSV Frankfurt hat am Samstag in Großaspach die nächste Niederlage einstecken müssen. Die Rückrunden-Bilanz wird damit immer schlechter – und die Tabellensituation auch.

Fußball-Drittligist FSV Frankfurt hat auch das sechste Spiel in Folge nicht gewonnen und den ersten Sieg im Jahr 2017 erneut verpasst. Die Mannschaft von Trainer Roland Vrabec verlor am Samstag in Großaspach mit 1:3 (0:0). Den einzigen FSV-Treffer zum zwischenzeitlichen Frankfurter 1:2 erzielte Yannick Stark (74.).

Zuvor hatten Lucas Röser (49.) per Foulelfmeter und Sebastian Schiek (66.) eine 2:0-Führung für die Hausherren herausgeschossen. Diesen Vorsprung stellte Shqiprim Binakaj mit seinem Treffer wieder her (82.). In der Tabelle liegt das Vrabec-Team nun nur noch aufgrund der bessern Tordifferenz vor den Abstiegsrängen.