Mittelmaß in der 3. Liga ist dem FSV Frankfurt nicht genug. Kapitän Patrick Ochs und Trainer Roland Vrabec haben deshalb in dieser Saison noch viel vor – und bekommen Zuspruch vom U21-Nationaltrainer.

Drittligist FSV Frankfurt hat den direkten Wiederaufstieg noch nicht ganz abgehakt. "So weit sind wir nicht weg. Wenn wir gut spielen und direkt anfangen zu punkten, greifen wir noch mal oben an", sagte Kapitän Patrick Ochs beim Neujahrsempfang des Tabellenzwölften am Samstagabend. Geschäftsführer Clemens Krüger warnte: "Es ist nicht einfach für den FSV Frankfurt, in der dritten Liga zu überleben. Das wird kein Selbstläufer."

Kuntz spricht dem FSV Mut zu

Krüger sprach von einer "schwierigen Situation. Es sind Fehler gemacht worden. Wir sind den bitteren Gang in die dritte Liga gegangen." Die Bornheimer waren im Sommer nach acht Jahren aus der zweiten Liga abgestiegen. "2016 war das schmerzhafteste, traurigste, emotionalste und schwierigste Jahr des Vereins", sagte er.

U21-Nationaltrainer Stefan Kuntz machte als Ehrengast der Veranstaltung den Frankfurtern Mut und sagte: "Die neuen Aufgaben müssen mit ganz viel Euphorie und Optimismus durchgeführt werden."

Vrabec nimmt Team in die Pflicht

Dem Verein fehlen jedoch TV-Gelder und Sponsoren. Die aktuelle Spielzeit konnte nur mit Mühe finanziert werde, im Sommer stand eine Insolvenz im Raum. Es wirkt, als könne sich der FSV kaum eine weitere Saison in der 3. Liga erlauben. In der Rückrunde werden die Bornheimer deshalb alles daran setzen, Kontakt zum sechs Punkte entfernen Relegationsrang herzustellen.

"Wir wollen besser abschneiden. Mittelmaß ist nicht unser Anspruch", sagte Trainer Roland Vrabec vor dem Start am Samstag gegen Holstein Kiel. "Ich hätte nichts gegen den Aufstieg, aber das wollen acht bis zehn andere Mannschaften auch." Sportdirektor Roland Benschneider baut auf die Verpflichtungen von Dennis Russ (Würzburger Kickers II) und Smail Morabit (1. FC Heidenheim): "Ich hoffe auf einen Qualitätsschub durch beide. Wir brauchen Kontinuität und eine bessere Rückrunde als Hinrunde. Schaffen wir das, sind wir im Aufstiegsrennen dabei."