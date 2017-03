Droht dem FSV Frankfurt der Absturz in die Regionalliga?

Droht dem FSV Frankfurt der Absturz in die Regionalliga? Bild © Imago

Traditionsclub in Schieflage

Von der Überraschungsmannschaft der 2. Bundesliga zum abstiegsbedrohten Drittligisten – der FSV Frankfurt hat in den vergangenen Jahren eine sportliche und finanzielle Talfahrt erlebt. Eine Chronik.

19. Mai 2013: Der FSV Frankfurt ist in der 2. Bundesliga die Überraschungsmannschaft der Saison 2012/2013. Unter Trainer Benno Möhlmann schnuppert die Bornheimer gar am Aufstieg in die Bundesliga und schließt die Spielzeit schließlich als Tabellenvierter ab. Und das mit begrenzten finanziellen Mitteln und dem damals drittkleinsten Etat der 2. Bundesliga.

2015 - Beginn der sportlichen Talfahrt

18. Mai 2015: Auf den sportlichen Höhenflug folgt zwei Jahre später der Kampf um den Klassenerhalt. Nach elf Spielen ohne Sieg, nur zwei Punkten aus sieben Spielen und dem Abrutschen auf den Relegationsrang trennt sich der Verein von Möhlmann – und das vor dem letzten Spieltag. Mit ihm muss auch Sportchef Uwe Stöver gehen.

24. Mai 2015: Tomas Oral – bereits von 2006 bis 2009 Trainer beim FSV – übernimmt und rettet die Bornheimer mit ungewöhnlichen Aktionen und einem 3:2-Sieg am letzten Spieltag in Düsseldorf vor dem drohenden Absturz in die Dritte Liga.

3. Juni 2015: Nach dem geglückten Klassenerhalt bleibt Oral Trainer beim FSV. Gemeinsam mit Geschäftsführer Clemens Krüger, der bis dahin für die Finanzen der Bornheimer zuständig gewesen war, übernimmt er auch die sportlichen Geschicke des Vereins. Einen neuen Sportdirektor und damit Nachfolger für Stöver gibt es nicht. Doch das ist nicht die einzige Veränderung: Nach Unstimmigkeiten mit Oral kündigen die Mannschaftsärzte und Physiotherapeuten.

Krisenjahr 2016 - Abstieg und Umbruch

10. April 2016: Nach sieben Spielen ohne Sieg trennen sich die Bornheimer in akuter Abstiegsnot fünf Spieltage vor Saisonschluss von Oral. Der Coach hatte bereits im März angekündigt, seinen auslaufenden Vertrag nicht zu verlängern. Mit Falko Götz soll der Klassenerhalt gelingen. Er war zuvor bei Regionalligist Saarbrücken entlassen worden.

15. Mai 2016: Am letzten Spieltag kann der FSV den Klassenerhalt nicht mehr aus eigener Kraft schaffen und muss auf Patzer der Konkurrenz hoffen. Doch die bleiben aus und so steigen die Bornheimer trotz eines 2:1-Sieges gegen den TSV 1860 München nach acht Jahren aus der 2. Bundesliga ab.

3. Juni 2016: Nach massiver Kritik an Geschäftsführer Krüger, der bis zum Rauswurf von Trainer Oral mit diesem gemeinsam die sportlichen Geschicke des Clubs geleitet hatte, übernimmt Roland Benschneider den Posten des Sportdirektors. Wenige Tage später wird mit Roland Vrabec auch der neue Coach vorgestellt. Neben dem sportlichen Umbruch stehen die Bornheimer auch vor einer finanziellen Herausforderung. Im Budget klaffen riesige Lücken, die Lizenz für die anstehende Drittliga-Saison ist in Gefahr. Dem Vernehmen nach springen private Geldgeber schließlich mit rund 960.000 Euro ein, sodass der FSV die Lizenz erhält.

2017 als Schicksalsjahr

6. März 2017: Tabellenplatz 17 und noch kein Sieg im Jahr 2017 – die Verantwortlichen ziehen die Reißleine und beurlauben Trainer Vrabec. Gino Lettieri übernimmt und soll die Bornheimer vor dem Absturz in die Viertklassigkeit retten. Doch nicht nur sportlich steht der Club am Abgrund – auch finanziell ist die Lage angespannt.

23. März 2017: Nach einer Krisensitzung tritt sowohl das Präsidium als auch Geschäftsführer Krüger zurück. Offiziell heißt es, die Verantwortlichen wollen den Weg für einen Neuanfang freimachen und die Kräfte im Kampf um den Klassenerhalt bündeln. Tatsächlich aber scheint der Druck auf die Verantwortlichen zu groß geworden, der Club finanziell in Schieflage sein. So fehlen dem FSV gleich mehrere Einnahmequellen, außerdem ist die Zuschauerzahl im Vergleich zur Vorsaison massiv eingebrochen. Die finanzielle Schieflage hat auch Auswirkungen auf den Spielbetrieb. So soll die Stadt dem Club bereits einen Großteil der Stadionmiete gestundet haben. Ex-Aufsichtsratsmitglied Carlo Kiefer befürchtet gar, dass die Insolvenz droht.

25. März 2017: Zumindest sportlich verschaffen sich die Bornheimer ein wenig Luft. Gegen die Sportfreunde Lotte gelingt der erste Sieg im Jahr 2017. Bis zum Klassenerhalt aber ist es noch ein weiter Weg.