Dramatischer könnte die Lage beim FSV Frankfurt kaum sein: Sportlich droht der Absturz in die Viertklassigkeit, finanziell klafft eine riesige Lücke im Budget. Am Donnerstag traten Geschäftsführung und Präsidium zurück. Das sind die Probleme, die den Club belasten.

Paukenschlag beim FSV Frankfurt: Geschäftsführer Clemens Krüger und das Präsidium erklärten am Donnerstag nach einer Krisensitzung ihren Rücktritt. Damit zogen die Verantwortlichen die Konsequenzen aus der sportlichen Talfahrt und der finanziellen Misere des Clubs. Denn neben der angespannten Tabellensituation klafft im Budget der Bornheimer eine riesige Lücke. Äußern wollten sich die Verantwortlichen gegenüber dem hr-sport dazu nicht. Die Details:

Fehlende Einnahmen

Dem FSV fehlen gleich mehrere Einnahmequellen, die noch im vergangenen Jahr die Bilanz der Bornheimer aufgebessert hatten. So schlägt das Überbrückungsgeld der Deutschen Fußball Liga (DFL) mit 500.000 Euro zu Buche, mit dem der Abstieg für Zweitligisten finanziell abgefedert werden soll. Zudem fehlen Prämien aus dem DFB-Pokal – abhängig vom Gegner sind das zwischen 140.000 und 250.000 Euro.

"Es sieht wirtschaftlich sehr viel schlechter aus als noch vor einem Jahr", sagte Ex-Aufsichtsratsmitglied Carlo Kiefer, der sich nach Kritik an Geschäftsführung und Präsidium vor fünf Wochen aus dem Gremium zurückgezogen hatte, dem hr-sport. Bereits im vergangenen Sommer hatte der Verein die Lizenz für die Dritte Liga erst erhalten als finanzielle Lücken gestopft waren. Dabei sollen auch private Geldgeber eingesprungen sein. Dem Vernehmen nach sollen sie 960.000 Euro beigesteuert haben. "Ich befürchte, dass wir keine Lizenz bekommen", so Kiefer.

Finanzielle Schieflage

Bereits jetzt wirkt sich die finanzielle Schieflage auf den Spielbetrieb aus. So soll die Fußball GmbH der Bornheimer die Stadionmiete nicht mehr zahlen können. Wie die Frankfurter Allgemeine Zeitung berichtet, soll die Stadt Frankfurt dem Club deshalb einen Großteil der Stadionmiete gestundet haben. Dabei soll es sich um einen sechsstelligen Betrag handeln.

Zuschauerzahl fast halbiert

Seit dem Abstieg im vergangenen Sommer sind die Zuschauerzahlen dramatisch eingebrochen. Sahen in der vergangenen Saison im Schnitt noch 6.500 Zuschauer die Auftritte der Bornheimer, kommen in dieser Spielzeit durchschnittlich nur noch knapp 3.500 Fans an den Hang. Auch diese Einnahmen fehlen dem FSV.

Die Fans des FSV - inzwischen eine vom Aussterben bedrohte Spezies. Bild © Imago

Drohende Insolvenz?

Bereits in den vergangenen Jahren hatte die ausgegliederte Fußball GmbH den Verein mit mehreren Millionen Euro belastet. Waren es im Jahr 2011 noch knapp 750.000 Euro, erhöhte sich die Summe bis 2015 auf 2,3 Millionen Euro. "Wenn es zur Lizenzverweigerung käme, wäre die folgerichtige Überlegung, ob das nicht auch ein Insolvenzverfahren nach sich zieht", sagte Kiefer. Sollte es tatsächlich dazu kommen, würde die drohende Insolvenz der Fußball GmbH auch den Verein in die Krise stürzen.

Zitat „Ich befürchte, dass eine Situation entsteht, die in fast 118 Jahren Vereinsgeschichte noch nie da war und ich weiß nicht, ob der Verein das auf Dauer überstehen wird.“ Zitat von Ex-Aufsichtsratsmitglied Carlo Kiefer Zitat Ende

"Dann wäre genau das erreicht, was mit Ausgliederungen vermieden werden soll", so Kiefer weiter. Ein Insolvenzverwalter würde dann versuchen, die Summe beim Verein zurückzuholen. "Ich befürchte, dass eine Situation entsteht, die in fast 118 Jahren Vereinsgeschichte noch nie da war und ich weiß nicht, ob der Verein das auf Dauer überstehen wird", sagte er.

Sportlicher Absturz

Dabei ist es gerade einmal vier Jahre her, dass der FSV unter Trainer Benno Möhlmann am Aufstieg in die Bundesliga schnupperte. Und das mit ebenfalls begrenzten finanziellen Mitteln und dem damals drittkleinsten Etat der 2. Bundesliga. Den Sprung ins Oberhaus schafften die Bornheimer nicht, schlossen die Saison aber als Tabellenvierter ab. Der FSV schien sich in der 2. Liga etabliert zu haben. Doch nach acht Jahren stieg der Verein im vergangenen Sommer ab. Als Tabellen-18. droht nun gar der Absturz in die Viertklassigkeit. Sechs Punkte trennen die Bornheimer vom rettenden Ufer.