Bittere Niederlage für den FSV Frankfurt: Die akut abstiegsgefährdeten Hessen verloren daheim gegen Zwickau - durch ein Eigentor.

Der FSV Frankfurt muss weiter kräftig um den Klassenerhalt in der 3. Fußball-Liga zittern. Die Bornheimer unterlagen am Mittwoch dem Namensvetter aus Zwickau unglücklich mit 0:1. Ausgerechnet Denis Streker unterlief wenige Stunden vor seinem 26. Geburtstag ein Eigentor. Er bugsierte in der 49. Minute das Leder unfreiwillig in den eigenen Kasten.

Frankfurt hatte in der ersten Hälfte mehr von der Partie und vergab auch zwei sehr gute Chancen. Nach dem Gegentreffer wirkten die jüngst durch Verletzungspech arg gebeutelten Hessen angeschlagen. Erst in der Schlussphase forcierten die Gastgeber wieder ihre Offensivbemühungen, die aber letztlich nicht von Erfolg gekrönt waren.

Weitere Informationen FSV Frankfurt - FSV Zwickau 0:1 (0:0) Frankfurt: Pirson - Barry, Schorch, Schäfer (65. Deville) - Bahn, Heitmeier (79. Graudenz), Stark, Streker, Corbin-Ong - Morabit (46. Ornatelli) - Kader



Zwickau: Brinkies - Schröter, Wachsmuth, Frick,Lange - Hodek - Göbel (90. Berger), Könnecke Miatke (81. Juhar) - Nietfeld (46. Öztürk), König



Tore: 0:1 Streker (49./ET)

Gelbe Karten: Schorch, Stark, Corbin-Ong, Ornatelli / -



Schiedsrichter: Kornblum (Chieming)

Zuschauer: 3.322 Ende der weiteren Informationen

Sendung: hr-fernsehen, hessenschau kompakt, 5. April 2017, 22.30 Uhr