Der FSV Frankfurt hat nach dem Abstieg aus der 2. Liga einige Aufs und Abs erlebt. Nach der Winterpause hofft Trainer Roland Vrabec auf mehr Konstanz der Bornheimer.

Für den FSV Frankfurt geht an diesem Dienstag die zweite Saisonhälfte in der 3. Fußball-Liga los - mit so einigen guten Vorsätzen. "Das war eine wilde Hinrunde. Wichtig ist, dass wir in der Rückrunde Konstanz reinbringen", sagte Top-Torschütze Fabian Schleusener. Trainer Roland Vrabec bittet zum Auftakt zu einem Laktattest und will den Tabellenzwölften in der Winterpause punktuell verstärken. Mitte Januar reisen die Bornheimer in ein Trainingslager nach Spanien.

Schleusener, die 25-jährige Leihgabe vom Bundesligisten SC Freiburg, war eine der positiven Überraschungen nach dem Abstieg aus der 2. Liga im Sommer. Mit seinen acht Treffern schoss er den FSV vom letzten Platz am sechsten Spieltag auf Rang sechs (13. Spieltag).

Keine Aufstiegs-Ambitionen

Bis zum verletzungsbedingten Ausfall von Massimo Ornatelli bildete Schleusener mit dem Italiener ein spielstarkes Duo, das den Frankfurtern zu neun Spielen in Folge ohne Niederlage führte. Zwischenzeitlich wurden sie gar zum Aufstiegsfavoriten erklärt und fuhren mit ihrem im Profi-Fußball recht unerfahrenen 42-jährigen Trainer Vrabec hohe Siege ein, wie das 4:1 gegen Preußen Münster und das 6:0 gegen Fortuna Köln.

Dass der Club zwischenzeitlich fünf Spiele ohne eigenen Treffer blieb und auf Platz zwölf überwintert, lag dann an seiner Unbeständigkeit. "Wir müssen erst mal 40, 43 Punkte für den Klassenerhalt erreichen", warnte Geschäftsführer Clemens Krüger. "Unsere Finanzplanung haben wir mit 50 Punkten gemacht." So ist in den Wochen vor Weihnachten der Nicht-Abstieg in den Fokus gerückt. "Träume nach oben haben wir nicht, weil wir realistisch sind", sagte Krüger.

Chihi vor Abgang

Trotzdem wird in der Winterpause am Kader gebastelt - auch, weil erfahrene Spieler wie Christopher Schorch, Sebastian Schachten oder Ranisav Jovanovic die Erwartungen nicht erfüllen konnten. "Wir haben sie geholt, um das Team zu führen", sagte Chefcoach Vrabec. Eine große Rolle spielen alle drei jedoch nicht. "Sie konnten der Sache nicht den Stempel aufdrücken."

Der erste Abgang steht bereits fest: Leihgabe Stefan Maderer ist zurück bei der SpVgg Greuther Fürth. Gehen müssen wird wohl auch Adil Chihi. Der Ex-Bundesligaspieler kam im Sommer aus dem Iran und machte nur sechs Spiele. "Wir sind nicht zufrieden mit ihm", sagte Vrabec. "Er hat nicht verstanden, dass er sich über die Bank ins Team spielen kann und tat sich schwer als Ergänzungsspieler."

Erst Würzburg, dann Spanien

Nachwuchskräfte wie Noah Schmitt und Mohamed Morabet aus der eigenen U19 werden in der Rückrunde wohl mehr Spielzeit bekommen. Außerdem will sich der FSV "punktuell mit zwei, drei Spielern verbessern", sagte der gebürtige Frankfurter Vrabec. Kommen sollen Perspektivspieler, die als Sommerzugänge geplant waren: "Einen kompletten Umbruch wird es aber nicht geben."

Das erste Testspiel bestreitet der FSV am 7. Januar beim Zweitligisten Würzburger Kickers, ehe es vom 12. bis 19. Januar für ein Trainingslager ins südspanischen Chiclana de la Frontera geht.