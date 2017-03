Ein wichtiger Schritt auf dem langen Weg aus der Krise: Der FSV Frankfurt hat seine Chaos-Woche mit einem überzeugenden Heimsieg gegen die Sportfreunde Lotte abgeschlossen.

Der FSV Frankfurt hat seine Niederlagenserie nach vier Pleiten gestoppt und beim 2:0 (2:0) gegen die Sportfreunde Lotte erstmals seit Mitte Dezember einen Dreier bejubelt. Yannick Stark (23./Foulelfmeter) und Bentley Baxter Bahn (38.) erzielten am Samstag die Tore für die Bornheimer, die in der 3. Liga weiter auf einem Abstiegsplatz stehen. Der Rückstand aufs rettende Ufer beträgt derzeit vier Punkte.

Nach dem Rücktritt der gesamten Führungsriege unter der Woche wirkte die Mannschaft wie befreit und hatte in dem ersatzgeschwächten und völlig überspielt wirkenden Aufstiegsanwärter genau den richtigen Gegner zu Gast. Lotte war nur selten auf der Höhe und wurde gerade in der Anfangsphase von den Frankfurtern überrannt.

Lettieri: "Kleiner Mini-Schritt"

Die rund 3.000 Zuschauer demonstrierten Einheit mit dem Team und feuerten den FSV vom Start weg an. Nachdem zunächst Cagatay Kader (3.) und Dennis Russ per Fallrückzieher noch knapp an Benedikt Fernandez gescheitert waren, legte Lottes Keeper wenig später Baxter Bahn elfmeterreif. Der sicher verwandelte Strafstoß von Stark legte den Grundstein für den ersten Dreier unter Trainer Gino Lettieri.

"Das entscheidende ist, dass die Spieler sich das heute verdient haben. Wir haben einen kleinen Mini-Schritt gemacht - nicht mehr und nicht weniger", sagte Lettieri dem hr-sport nach Abpfiff. Im Tabellenkeller warte noch eine Menge Arbeit auf alle Beteiligten. "Ich habe der Mannschaft gesagt, wir sind alle verpflichtet worden, um sportliche Schlagzeilen zu schreiben. Alles andere geht uns im Moment nichts an."

Weitere Informationen FSV Frankfurt - SF Lotte 2:0 (2:0) Frankfurt: Pirson - Ochs, Barry, Schorch, Corbin-Ong - Bahn, Heitmeier - Russ, Stark (70. Streker), Salem (80. Morabet) - Kader (89. Morabit)



Lotte: Fernandez - Neidhart, Heyer, Nauber,Wendel - Kaffenberger (70. Brock) Dej, Hettich (46. Tankulic) - Freiberger, Sané, Lindner (46. Granatowski)



Tore: 1:0 Stark (23./FE), 2:0 Bahn (38.)



Gelbe Karten: Ochs, Stark - Heyer



Schiedsrichter: Müller (Bremen)

Zuschauer: 3.173 Ende der weiteren Informationen

Sendung: hr-fernsehen, heimspiel! am samstag, 25.3.2017, 17 Uhr