Nach einem erschreckend schwachen Spiel in Erfurt steht für den FSV Frankfurt am Samstag Wiedergutmachung auf dem Programm. Der hr-sport überträgt das Heimspiel gegen den Chemnitzer FC im Livestream.

Nur ein Punkt aus zwei Spielen in der Rückrunde - das ist für den FSV Frankfurt zu wenig. "Natürlich ist die Enttäuschung da, dass wir nur mit einem Punkt gestartet sind", sagte Trainer Roland Vrabec am Donnerstag. Mit dem Heimspiel gegen den Chemnitzer FC am Samstag (14 Uhr) will der Drittligist nun in die Erfolgsspur zurückkehren, die Niederlage in Erfurt am vergangenen Wochenende und die damit verbundene schwache Vorstellung vergessen machen.

Weitere Informationen Livestream auf hessenschau.de hessenschau.de zeigt die Partie zwischen dem FSV Frankfurt und dem Chemnitzer FC im Livestream. Los geht's am Bornheimer Hang und im Stream am Samstag um 14 Uhr. Ende der weiteren Informationen

"Mit dem Auftritt in Erfurt waren wir absolut nicht zufrieden", gestand Vrabec. "Es kommt auf die Mannschaft an, wie sehr sie diese Partie wieder gut machen und den ersten Dreier einfahren will. Wir müssen Kontersituationen vermeiden und wissen, wie wir uns in solchen Situationen verhalten müssen." Mit Chemnitz kommt ein Team an den Bornheimer Hang, das den Kontakt zur Spitzengruppe und den Aufstiegsrängen noch nicht gänzlich verloren hat. Acht Punkte trennen die Sachsen von Tabellenführer Duisburg.

Fink und Frahn im Fokus

"Chemnitz ist eine Mannschaft die nach Balleroberungen sehr schnell den langen Ball sucht und dann mit drei, vier Spielern energisch nachsetzt", so Vrabec. Besondere Aufmerksamkeit der Bornheimer Defensive dürften Anton Fink und Daniel Frahn bekommen. Die beiden Angreifer erzielten in dieser Saison bereits 19 Tore für den FC, Fink führt mit elf Treffern gar die Torschützenliste der Dritten Liga an. Derzeit laboriert er allerdings an einem Muskelfaserriss und dürfte gegen den FSV noch nicht wieder zum Einsatz kommen.