FSV Frankfurt in Turbulenzen

Der FSV Frankfurt erlebt wieder einmal unruhige Zeiten. Zur Kritik am Trainer kommt nun auch der Rücktritt eines Aufsichtsratsmitglieds. Kritiker Carlo Kiefer geht – und teilt kräftig gegen die Clubführung aus. Dort sieht man sich zu Unrecht beschuldigt.

Mit Tabellenrang 14 und nur einem Punkt nach der Winterpause ist die Situation bei Fußball-Drittligist FSV Frankfurt prekär genug. Doch nun kommen zu den sportlichen Problemen auch noch Turbulenzen abseits des Platzes. Am Donnerstag erklärte Aufsichtsratsmitglied Carlo Kiefer seinen Rücktritt – und still und leise machte er das nun wirklich nicht.

"Eine gedeihliche Zusammenarbeit zwischen dem Aufsichtsrat und dem Präsidium sowie der Geschäftsführung der Fußball GmbH ist aus meiner Sicht nicht möglich, sodass ich die mir mit dem Amt übertragenen und anvertrauten Verpflichtungen nicht erfüllen kann", schreibt Kiefer in seiner Rücktrittserklärung an den FSV, die dem Hessischen Rundfunk vorliegt. Einer seiner Haupt-Kritikpunkte: Nach dem Abstieg aus der 2. Bundesliga im vergangenen Jahr habe es keinerlei Kontakt zwischen Präsidium, Geschäftsführung und dem Aufsichtsrat gegeben, Informationen seien "lediglich durch die Medien" zu erlangen gewesen.

Kiefer bemängelt wirtschaftliche Transparenz

Besonders stört Kiefer der angeblich fehlende Einblick in die Finanzen. Seit einem Jahr versuche der Aufsichtsrat, "an bestimmte finanzielle Auskünfte zu gelangen, um seinen Aufgaben als beratendes und kontrollierendes Organ gerecht zu werden". Diese seien ihm zum Teil verweigert worden. Auch ein Wirtschaftsplan für die kommende Saison lege dem Gremium bislang nicht vor.

"Nach dem Abstieg hat sich auf Druck der Mitglieder eine Strukturkommission gebildet, die mehr Transparenz und Kontrolle in den Gremien schaffen sollte. Das Gegenteil ist bewirkt worden", so Kiefer, der weiter von einem "vom Präsidium dominierten Aufsichtsrat" schreibt. Dies manifestiere "eine in der Vergangenheit nicht bewährte Situation".

Krüger: "Anschuldigungen sind falsch"

Kritik, die FSV-Geschäftsführer Clemens Krüger im Gespräch mit dem hr-sport nicht unkommentiert lassen will. "Die Anschuldigungen sind falsch und gehen ins Leere", sagt er. "Der vom Aufsichtsrat eingesetzte Finanzausschuss hat alle Infos erhalten. Außerdem ist die Transparenz größer denn je, das war vor ein paar Jahren in dieser Tiefe noch nicht so." Dass es zwischen den einzelnen Organen keinen Kontakt gegeben habe, sei ebenfalls nicht richtig. Nach dem Abstieg, das betonte Krüger, habe es Kontakt zum Präsidium gegeben.

Es ist nicht das erste Mal, dass Kiefer öffentlich harsche Kritik an den Strukturen des Fußballvereins aus dem Frankfurter Stadtteil Bornheim äußert. Zwei Wochen nach dem Abstieg im Mai 2016 hatte er Krüger als Hauptschuldigen für den bitteren Gang in die dritte Liga ausgemacht. Einer der ersten Fehler sei die Entlassung des früheren Sport-Geschäftsführers Uwe Stöver (heute Sportdirektor bei Zweitligist Kaiserslautern) gewesen. Die aus seiner Sicht fehlende Transparenz in puncto Finanzen hatte Kiefer damals schon angeprangert.

FSV am Samstag in Regensburg

Nun hofft man beim FSV, dass die Unruhen im Hintergrund keinen Einfluss auf das sportliche Tagesgeschäft haben. Am Samstag (14 Uhr) tritt der abstiegsgefährdete Tabellen-14. zum wichtigen Duell bei Jahn Regensburg an. Medienberichte, wonach die berufliche Zukunft von Trainer Roland Vrabec von diesem Spiel abhänge, rückt Geschäftsführer Krüger gerade: "Es gab und gibt für unseren Cheftrainer kein Ultimatum. Wir sind von seiner Arbeit weiterhin überzeugt, er besitzt unser vollstes Vertrauen. Für uns hat sich nie die Frage eines Trainerwechsels gestellt. Es gab auch keine Krisensitzung, das ist definitiv falsch."

Worte, auf die Vrabec mit Erleichterung reagiert: "Für das Trainerteam und mich ist das natürlich positiv, wenn der Verein sein Vertrauen ausspricht. Alle Spieler müssen hier hart arbeiten und sich voll einbringen, damit sich der Verein in der dritten Liga stabilisiert. Dieses Vertrauen und die Verantwortung der Spieler war mir in den vergangenen zwei Wochen zu wenig."