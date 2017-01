Der FSV Frankfurt hat zum Rückrundenauftakt in der 3. Liga einen Sieg gegen Holstein Kiel verpasst. Trotz Überzahl wollte der Ball bei den Bornheimern am Samstag einfach nicht über die Linie.

Mit einem 0:0 musste sich der FSV Frankfurt am Samstag gegen die Kieler Störche zufrieden geben. Damit reichte es wie schon zum Saisonauftakt (1:1) nicht zu einem Sieg gegen die Norddeutschen, die sich den glücklichen Punktgewinn in Unterzahl erkämpften. Der FSV konnte seine zahlenmäßige Überlegenheit nach Gelb-Rot gegen den Kieler Kingsley Schindler (35.) nicht ausnutzen.

Die Bornheimer waren schon in Gleichzahl die gefährlichere Mannschaft, scheiterten aber in Person von Yannick Stark gleich mehrfach am starken Kieler Schlussmann Kenneth Kronholm (11., 30.). In der zweiten Hälfte vergab Cagatay Kader die größte Gelegenheit für den FSV (57.), ehe Gästespieler Dominic Peitz den Tabellenzwölften mit einem Lattentreffer beinahe noch kalt erwischt hätte (78.).