Der Tiefpunkt ist erreicht. Drittligist FSV Frankfurt ist zahlungsunfähig und hat offiziell einen Insolvenzantrag eingereicht. Der Abstieg in die Regionalliga ist wohl unausweichlich.

Der FSV Frankfurt hat am Dienstag Insolvenz angemeldet. Nach einer clubinternen Krisensitzung am Montagnachmittag, auf der das neue Präsidium um Michael Görner und Stephan Siegler zu diesem Schritt geraten hatte, wurden die Pläne einen Tag später in die Tat umgesetzt. Dies bestätigte der Verein in einer Mitteilung.

"Für die FSV Frankfurt 1899 Fußball GmbH wurde heute wegen Zahlungsunfähigkeit ein Antrag aus Eröffnung des Insolvenzverfahrens beim zuständigen Amtsgericht gestellt", hieß es. Präsident Görner und Vize-Präsident Siegler werden sich am Dienstag um 15 Uhr auf einer spontan einberufenen Pressekonferenz zu den Details äußern.

DFB bestraft mit neun Punkten Abzug

Insgesamt sollen die Bornheimer Verbindlichkeiten von rund drei Millionen Euro belasten, der Gang zum Insolvenzgericht sei unumgänglich gewesen. Ein Insolvenzverwalter muss sich nun um den Schuldenschnitt kümmern.

Der finanzielle Tiefschlag wirkt sich allerdings auch auf die sportliche Situation des FSV aus. Dem Tabellen-19. der 3. Liga werden aller Voraussicht nach noch in dieser Saison neun Punkte abgezogen, der Abstieg in die Regionalliga Südwest ist damit wohl nicht mehr zu verhindern.

Sendung: hr, hessenschau, 11.04.2017, 19.30 Uhr