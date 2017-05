Der FSV Frankfurt treibt den Neuaufbau nach der sportlichen und finanziellen Pleite voran. Die Bornheimer haben sich mit einem neuen Trainer geeinigt.

Beim geplanten Neustart in der Regionalliga setzt der FSV Frankfurt auf frisches Blut an der Seitenlinie. Man habe sich mit einem Nachfolger des scheidenden Abstiegstrainers Gino Lettieri geeinigt, teilte der Verein am Dienstag mit. Um wen es sich handelt, verrieten die Bornheimer nicht. Der neue Trainer soll am Mittwoch (13 Uhr) im Rahmen einer Pressekonferenz der Öffentlichkeit vorgestellt werden.

Als Favorit auf den Trainerposten gilt Alexander Conrad. Der gebürtige Frankfurter war zuletzt Co-Trainer bei Kickers Offenbach. In seiner aktiven Zeit spielte der 50-Jährige jahrelang für den FSV, den er beim letzten Saisonspiel in Wiesbaden von der Tribüne aus beobachtete. Ebenfalls als Kandidaten genannt wurden Angelo Barletta und Oscar Corrochano.

Der Club hatte in der vergangenen Woche die Trennung von Lettieri und seinem Co-Trainer Thomas Stickroth bekanntgegeben. Auch Sportdirektor Roland Benschneider musste nach dem Saisonende seinen Hut nehmen. Sein Nachfolger soll als Sportdirektor und Teammanager in Personalunion fungieren. Der finanziell stark angeschlagene FSV plant in der Regionalliga mit einem Etat von rund 1,5 Millionen Euro.