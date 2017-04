Der FSV Frankfurt schlittert ungebremst in Richtung Regionalliga. Im Drittliga-Kellerduell beim SC Paderborn ließen die Bornheimer auch die besten Möglichkeiten liegen und bekamen dafür die Quittung serviert.

Der FSV Frankfurt muss weiter um das sportliche Überleben in der 3. Liga bangen. Die Bornheimer verloren am Samstag das Kellerduell in Paderborn klar mit 0:3 und rutschten in der Tabelle auf den vorletzten Platz ab. Roope Riski (45.+2 Minute) und Marcus Piossek (65., 76.) verschärften mit ihren Toren die Lage beim FSV.

Die Frankfurter waren in der ersten Halbzeit eigentlich das bessere Team, nutzten aber ihre Chancen nicht. Fabian Graudenz hatte Pech, dass er nur den Pfosten traf (18.), Yannick Starks schlecht geschossener Foulelfmeter grenzte hingegen an Unvermögen (29.). Mit dem 0:2 war die Partie quasi entschieden. Weil sich Marc Heitmeier verletzte (69.) und der FSV bereits drei Mal gewechselt hatte, mussten die Gäste das Spiel zu zehnt beenden.