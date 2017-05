Ein Bild mit Symbolcharakter: FSV-Profi Christopher Schorch am Boden.

Ein Bild mit Symbolcharakter: FSV-Profi Christopher Schorch am Boden. Bild © Imago

Es bleibt dabei: Dem FSV Frankfurt werden wegen seiner Insolvenz neun Punkte abgezogen. Der DFB-Spielausschuss schmetterte den Einspruch der Bornheimer ab.

Niederlage für den FSV Frankfurt am grünen Tisch: Die Bornheimer sind am Donnerstag vor dem Spielausschuss des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) mit ihrem Einspruch gegen den verhängten Abzug von neun Zählern gescheitert. Das gaben die Hessen nach der DFB-Entscheidung bekannt. Zuvor hatte der FSV Gelegenheit erhalten, seine Ansicht in einer persönlichen Anhörung darzulegen - letztlich ohne Erfolg.

Wegen des Insolvenzantrags vom 11. April hatte der Verband die Bornheimer bestraft. Seitdem ist der sportliche Abstieg aus der 3. Liga besiegelt. Drei Spieltage vor Saisonende beträgt der Rückstand des Schlusslichts auf den Relegationsplatz schon 14 Punkte.

DFB-Präsidium als nächste Instanz

Der Protest beim DFB kam deshalb etwas überraschend, weil der FSV den Insolvenzantrag wegen Zahlungsunfähigkeit gestellt hatte, um in der kommenden Saison "den Spielbetriebe in der Regionalliga zu ermöglichen", wie der Verein vergangene Woche mitgeteilt hatte.

Ob die Frankfurter das Urteil akzeptieren, ist noch unklar. Der Verein hat nun in nächster Instanz die Möglichkeit, Beschwerde beim DFB-Präsidium einzulegen. Die Bornheimer haben mehrere Millionen Euro Schulden. Ob sie in der nächsten Saison in der Regionalliga starten, ist angesichts der hohen Verbindlichkeiten derzeit ungewiss.