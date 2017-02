Der FSV Frankfurt ist auch im vierten Spiel nach der Winterpause sieglos geblieben. In Regensburg verloren die Hessen nach einer Führung und stehen nun noch stärker unter Druck.

So langsam wird es ungemütlich für den FSV und Trainer Roland Vrabec. Der Drittligist aus dem Frankfurter Stadtteil Bornheim verlor am Samstag mit 1:2 (1:1) beim SSV Jahn Regensburg und rutschte in der Tabelle auf den 15. Platz ab. Es war bereits das vierte Spiel seit der Winterpause ohne Sieg für den FSV, der in diesem Zeitraum lediglich einen Zähler holte.

Dabei sah es in Regensburg zunächst gut aus, als Cagatay Kader eine Flanke von Startelf-Rückkehrer Patrick Ochs zur Führung in die Maschen köpfte (14.). Doch nach einer starken Anfangsphase gaben die Frankfurter das Spiel nach und nach aus der Hand. Folgerichtig kassierte der FSV den Ausgleich per Foulelfmeter durch Andreas Geipl (42.). Den Siegtreffer für die nun klar besseren Regensburger erzielte mit Christopher Schorch (68./Eigentor) ausgerechnet ein Frankfurter.