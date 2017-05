zum Artikel Commerzbank verzichtet auf Namensrecht : Für einen Tag – Eintracht kehrt ins Waldstadion zurück

Frankfurt: Schöne Nachricht für alle Fußball-Romantiker: Eintracht Frankfurt tritt am Samstag nicht in der Commerzbank-Arena an, sondern im Waldstadion. Dahinter steckt auch die Forderung der Fanvertretungen nach mehr Stehplätzen und einem Stadionausbau. [mehr]