Sechs sieglose Spiele in Folge sind zu viel: Drittligist FSV Frankfurt hat auf die sportliche Krise reagiert und Cheftrainer Roland Vrabec entlassen. Ein Nachfolger soll zeitnah präsentiert werden.

Roland Vrabec ist nicht mehr Trainer des FSV Frankfurt. Wie der hessische Drittligist am Montag mitteilte, wurde der 43-Jährige nach der anhaltenden sportlichen Krise und dem Abrutschen auf Platz 17 der Tabelle freigestellt. Nach der Entwicklung der vergangenen Monate sei der Verein übereingekommen, "für die verbleibenden 13 Saisonspiele eine Veränderung herbei zu führen", hieß es.

Nach oben sollte es gehen, nach unten ging es

Vrabec hatte den FSV erst im vergangenen Sommer nach dem Abstieg in die 3. Liga übernommen und sollte den Verein mittelfristig wieder in die 2. Bundesliga führen. Nach 25 Spieltagen befinden sich die Bornheimer als Tabellen-17. jedoch in akuter Abstiegsgefahr. Im Jahr 2017 wurde noch nicht ein Sieg eingefahren.

Nach der 1:3-Niederlage am Samstag in Großaspach waren die Verantwortlichen zum Handeln gezwungen und entschieden sich zu einem Wechsel auf der Cheftrainer-Position. Wer Nachfolger von Vrabec wird, ist derzeit noch nicht bekannt. Es soll aber zeitnah eine Pressekonferenz geben.