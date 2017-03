Neun Spiele und kein Sieg: Der FSV verlor auch in Aalen.

Neun Spiele und kein Sieg: Der FSV verlor auch in Aalen. Bild © Imago

FSV Frankfurt verliert auch in Aalen

Nächste Niederlage für den FSV Frankfurt in der Dritten Liga - die Bornheimer verloren am Samstag auch in Aalen. Die Tabellensituation ist bedrohlich, und die Abstiegsangst wächst.

Der FSV Frankfurt rutscht in der Dritten Liga immer weiter in den Tabellenkeller. Das Team von Trainer Gino Lettieri kassierte am Samstag beim VfR Aalen eine 0:2-Niederlage und wartet damit seit inzwischen neun Spielen auf einen Sieg. Gerrit Wehkamp (60.) und Thorsten Schulz (90.) machten den Unterschied. Sechs Punkte trennen den FSV auf Tabellenplatz 18 jetzt bereits von einem Nichtabstiegsplatz.

Dabei hatten sich die Bornheimer von der Negativserie nicht einschüchtern lassen und mutig begonnen. Die beste Möglichkeit hatte Smail Morabit (31.), der aber an VfR-Keeper Daniel Bernhardt scheiterte. Die Gastgeber fanden mit zunehmender Spieldauer besser in die Partie. Nach dem Seitenwechsel suchte der FSV sein Heil meist in langen Bällen, konnte die Defensive der Hausherren damit aber nur selten in Bedrängnis bringen.

Schulz entscheidet die Partie

In der 60. Minute erwischten die Aalener das Team von Coach Lettieri dann eiskalt. Ein schnell ausgeführter Freistoß, gleich mehrere präzise Pässe und schließlich Wegkamp, der den Ball über die Linie drückte, sorgten für das 1:0. Die Bornheimer stemmten sich gegen die drohende Niederlage. Doch die Gastgeber hatten die Partie im Griff und in der Schlussphase gleich mehrere Chancen, auf 2:0 zu erhöhen. Das machte Schulz in der 90. Minute dann schließlich auch.

Weitere Informationen VfR Aalen - FSV Frankfurt 2:0 (0:0) Aalen: Bernhardt - Traut, Müller, Geyer, Menig - Welzmüller, Stanese - Schulz, Wegkamp (86. Paetow), Preißinger - Morys (84. Hercher)



Frankfurt: Pirson - Ochs, Schäfer, Schorch, Corbin-Ong (63. Jovanovic) - Bahn, Heitmeier - Russ, Ornatelli, Salem (70. Morabet) - Morabit (63. Kader)



Tore: 1:0 Wegkamp (60.), 2:0 Schulz (90.)

Gelbe Karten: Stanese - Bahn



Schiedsrichter: Hartmann (Wangen)

Zuschauer: 3.262 Ende der weiteren Informationen

Sendung: hr-fernsehen, heimspiel! am samstag, 18.03.2017, 17 Uhr