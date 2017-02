"Kommt schon!" Christopher Schorch gibt die Richtung vor: Mit mehr Aggressivität will der FSV Frankfurt gegen Hansa Rostock zurück in die Erfolgsspur finden.

"Kommt schon!" Christopher Schorch gibt die Richtung vor: Mit mehr Aggressivität will der FSV Frankfurt gegen Hansa Rostock zurück in die Erfolgsspur finden. Bild © Imago

Nur ein Punkt aus vier Spielen im Jahr 2017: Obwohl die Rückrunde für den FSV Frankfurt extrem schlecht angelaufen ist, gibt sich Trainer Roland Vrabec vor dem Heimspiel gegen Hansa Rostock entspannt. Ob die Wende gelingt, können Sie im Livestream auf hessenschau.de verfolgen.

Weitere Informationen Live auf hessenschau.de Der hr-sport überträgt die Partei am Samstag (14 Uhr) im Livestream. Eine Zusammenfassung sehen Sie außerdem im heimspiel! am Samstag ab 17 Uhr. Ende der weiteren Informationen

Mit bedröppelten Mienen schlichen die Spieler des FSV Frankfurt am vergangenen Samstag vom Regensburger Fußballfeld. Gerade hatten sie 2:1 gegen den Tabellennachbarn aus Bayern verloren, und das trotz eigener Führung. Es war die dritte Niederlage im vierten Spiel des Jahres 2017. Nachdem Geschäftsführer Clemens Krüger sich bereits vor einer Woche in der Pflicht sah, Trainer Roland Vrabec öffentlich den Rücken zu stärken, ist die Luft für den Coach nun noch dünner geworden.

Standards vermeiden, Laufwege mitgehen

Davon zeigte sich der 42-Jährige vor dem Heimspiel am Samstag (14 Uhr) gegen Hansa Rostock aber unbeeindruckt. Auf der Pressekonferenz am Donnerstag stellte er stattdessen die eigenen Stärken in den Vordergrund: "Wir sind eine Mannschaft, die bei eigenem Ballbesitz gut ist, nach vorne spielt und früh attackiert." Weil die Schwarz-Blauen diese Stärken in den vergangenen Partien aber nicht abrufen konnten, lag darauf der Fokus in der zurückliegenden Trainingswoche. Gegen Rostock ist eine Steigerung in allen Mannschaftsteilen dringend notwendig.

Die Hansestädter seien besonders in der Luft ein schwer zu stoppender Gegner, erklärte Vrabec. Seine Vorgaben deshalb: "Für uns gilt es, Standards zu vermeiden. In der letzten Reihe heißt es, die Laufwege mitzugehen." Die Mannschaft dürfe den Rostockern außerdem keinen geordneten Spielaufbau ermöglichen. Aggressiv anlaufen will der FSV den Gegner deshalb, gleichzeitig aber auch die defensive Stabilität erhöhen. Dazu beitragen könnte gegen Rostock wieder der zuletzt fehlende Innenverteidiger Steffen Schäfer. Im Sommer aus Saarbrücken gekommen, spielte der 22-Jährige sich schnell in die Startelf, musste zuletzt aber angeschlagen passen. Ob es bei ihm schon zu einem Einsatz von Beginn an reicht, ließ der Coach offen. Ob mit oder ohne Schäfer ist der FSV am Samstag jedenfalls unter Zugzwang: Sollte sich das Auftreten der Mannschaft nicht entscheidend bessern, könnte es für Vrabec dann doch ungemütlich werden.