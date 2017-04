Auf den Insolvenz-Schock folgte ein sportliches Lebenszeichen: Der FSV Frankfurt hat in der 3. Liga eine ordentliche Leistung gegen den VfL Osnabrück auf den Rasen gebracht. Mehr als ein Zähler sprang aber nicht heraus.

Wenige Tage nach dem Antrag auf Eröffnung eines Insolvenzverfahrens stand beim FSV Frankfurt am Sonntag wieder der Sport im Vordergrund. Der Drittligist trennte sich 1:1-Unentschieden vom VfL Osnabrück. Damit klettert der FSV vorerst auf den drittletzten Platz, muss aber noch einen Neun-Punkte-Abzug wegen des Insolvenzantrags fürchten.

Die Bornheimer wirkten gegen Osnabrück nicht geschockt von der Hiobsbotschaft, sondern erspielten sich ein Plus an Torchancen. Trainer Gino Lettieri hatte sein Team nach dem 0:3 in Paderborn auf fünf Positionen umgestellt, Jannis Pellowski stand zwischen den Pfosten, Fabian Burdenski feierte sein Startelf-Debüt.

Letzterer bereitete die verdiente Führung für den FSV vor: Eine Burdenski-Flanke nickte Cagatay Kader vor 2.872 Zuschauern in Frankfurt zum 1:0 in die Maschen (54.). Mehr Zählbares sprang bei den Angriffsbemühungen aber nicht heraus. Im Gegenteil: Der ehemalige Wehener Addy-Waku Menga zerstörte die Sieghoffnungen mit seinem Ausgleich in der 76. Minute.

Weitere Informationen FSV Frankfurt VfL Osnabrück 1:1 (0:0) Frankfurt: Pellowski - Schorch, Corbin Ong, Schachten, Barry - Streker - Bahn (80.Morabit), Stark, Burdenski (73.Schäfer) - Graudenz, Kader (85.Ornatelli)



Osnabrück: Gersbeck - Engel, Willers, Appiah, Syhre (57.Arslan) - Groß, Dercho - Sangare (69.Menga), Reimerink (69.Renneke) - Wriedt, Heider



Tore: 1:0 Kader (54.), 1:1 Menga (76.)



Gelbe Karten: Schachten, Groß, Appiah



Schiedsrichter: Storks (Velen)

Zuschauer: 2.872 Ende der weiteren Informationen

Sendung: hr-fernsehen, hessenschau, 16.4.2017, 19.30 Uhr