Wieder kein Sieg, wieder kein Tor: Für Drittligist FSV Frankfurt gab es am Samstag im Heimspiel gegen den Chemnitzer FC nichts zu holen.

Der FSV Frankfurt steckt in der 3. Liga weiter in der Krise. Gegen den Chemnitzer FC verlor die Mannschaft von Trainer Roland Vrabec am Samstag vor eigenem Anhang mit 0:3 (0:2). Somit warten die Frankfurter weiter auf den ersten Sieg sowie den ersten Torerfolg im laufenden Jahr. In der Tabelle rutschen die Hessen auf den 14. Platz ab.

Die Gäste waren am Bornheimer Hang über weite Strecken tonangebend und gingen durch Dennis Mast (5.) in Führung. Das zweite Gegentor durch Björn Jopek (43.) fiel mitten in die stärkste Phase der Bornheimer und beendete einen zwischenzeitlichen Sturmlauf des FSV.

Kurz zuvor war der vermeintliche Ausgleich durch Fabian Graudenz (31.) wegen Abseits zurückgepfiffen worden. Nach Wiederanpfiff besorgte Florian Hansch (51.) die Entscheidung gegen insgesamt zu schwache Frankfurter.