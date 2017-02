Der FSV Frankfurt wartet weiter auf den nächsten Sieg: Gegen Hansa Rostock spielte sich das Team von Trainer Roland Vrabec zwar Chancen heraus. Einzig: Drei Punkte sprangen dabei wieder nicht heraus.

Der FSV Frankfurt ist in der Dritten Liga am Samstag nicht über ein torloses Remis gegen Hansa Rostock hinausgekommen. Damit sind die Bornheimer nun bereits seit fünf Spielen ohne Sieg und rangieren in der Tabelle auf Rang 15 und damit gefährlich nah am Tabellenkeller. Der Druck auf Trainer Roland Vrabec wächst. "Der Auftritt heute hat gezeigt, dass die Mannschaft wollte. Von daher gehe ich davon aus, dass das Verhältnis intakt ist", sagte FSV-Geschäftsführer Clemens Krüger. Nun helfe nur gemeinsam kämpfen. "Mit Roland Vrabec", so Krüger.

Vrabec selbst haderte nach der Partie mit den vergebenen Chancen. "Das Auftreten der Mannschaft war gut und das ist wichtig für uns", betonte er aber. "Wir arbeiten alle eng und fleißig zusammen, aber wir haben momentan eine Phase, wo wir den Fußball, den wir sonst spielen, nicht auf den Platz bringen können. Aber wir sind eine Einheit."

Viele Chancen, keine Tore

Sein Team hatte von Beginn an versucht, das Spiel zu bestimmen, tat sich gegen tiefstehende Gäste allerdings schwer. Einzig Patrick Ochs und Massimo Ornatelli schafften es, Hansa über die rechte Seite unter Druck zu setzen. Torchancen oder gar etwas Zählbares sprang dabei aber nicht heraus. Nach gut einer halben Stunde fand Rostock besser in die Partie, der FSV agierte nun weniger konsequent. So ging es torlos in die Halbzeit.

Die Bornheimer kamen mit mehr Zug zum Tor aus der Kabine. Das erste Ausrufezeichen setzte Ornatelli, dessen Ball von Rostocks Keeper Marcel Schuhen denkbar knapp über das Tor gelenkt wurde (57.). Doch damit nicht genug – auch Cagatay Kader (64.) und Ochs (77.) hatten noch die Möglichkeiten, den FSV in Führung zu bringen. Die beste Chance für die Rostocker hatte Soufian Benyamina. Der einstige Stürmer des SVWW scheiterte aber an FSV-Keeper Sören Pirson.

Weitere Informationen FSV Frankfurt - Hansa Rostock 0:0 Frankfurt: Pirson - Ochs, Schorch, Barry, Corbin-Ong - Bahn, Streker (80.Schäfer) - Russ (58.Stark), Morabit (82.Jovanovic), Ornatelli - Kader



Rostock: Schuhen - Ahlschwede, Henn, Hoffmann, Holthaus - Erdmann, Grupe (61.Gardawski) - Andrist, Wannenwetsch, (66.Väyrynen), Quring - Benyamina (83.Fehr)



Tore: Fehlanzeige

Gelbe Karte: - / -



Schiedsrichter: Kampka (Mainz)

Zuschauer: 4.197 Ende der weiteren Informationen

Sendung: hr-fernsehen, heimspiel! am Samstag, 25.02.2017, 17.00 Uhr