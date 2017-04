Bis kommende Woche soll beim FSV Frankfurt eine Entscheidung über die Zukunft des Vereins fallen. Im Interview spricht der neue Präsident Michael Görner über den Verlust des Stadionsponsors, offene Rechnungen und die drohende Insolvenz.

In der 3. Fußball-Liga auf einem Abstiegsplatz, die Lizenz wackelt, die Insolvenz droht: Beim FSV Frankfurt hat der neue Präsident Michael Görner ein schweres Erbe angetreten. Zu allem Überfluss hat nun auch noch der langjährige Stadionsponsor seinen Rückzug zum Saisonende erklärt. Im Interview mit dem hr-sport spricht Görner darüber, ob der FSV noch zu retten ist.

hessenschau.de: Herr Görner, nicht nur die sportliche Situation des FSV Frankfurt ist dramatisch, sondern auch die finanzielle. Wie ist der Status Quo?

Görner: Sie sagen es ganz richtig, die Situation ist dramatisch. Stephan Siegler (neuer Vizepräsident; Anm.d.Red.) und ich haben das als Überlebenskampf tituliert. Wir haben es auch den Mitgliedern so offen und ehrlich gesagt: Das ist die schwierigste Situation, die der Verein in seiner Geschichte je erlebt hat.

hessenschau.de: Und mit der Volksbank verliert der Verein nun auch noch den Stadionsponsor.

Görner: Die Frankfurter Volksbank hat uns eine lange Zeit begleitet und war in der Vergangenheit mit ein Garant dafür war, dass wir überhaupt die Möglichkeit hatten, in der 2. Bundesliga zu spielen. Sie hatten uns bereits im letzten Jahr informiert, dass sie uns eigentlich in der 3. Liga nicht weiter unterstützen können, haben uns dann aber aufgrund der schwierigen Situation nach dem Abstieg ein weiteres Jahr begleitet. Mit dem Namensrecht wird man nicht nur Partner des FSV Frankfurt, sondern man dokumentiert auch eine Partnerschaft zur Stadt Frankfurt. Deshalb bin ich sehr optimistisch, dass es uns auch wieder gelingt, einen neuen Partner zu finden, der uns genauso gut unterstützt, wie die Volksbank es getan hat.

hessenschau.de: Sie selbst waren schon einmal Präsident des FSV und haben nun erneut die Verantwortung übernommen. Wie gehen Sie an diese Aufgabe heran?

Görner: Sicherlich war das auch damals eine schwierige Zeit, wir waren konkursgefährdet in der Oberliga und haben anschließend den Durchmarsch in die 2. Liga geschafft. Heute sind die Herausforderungen aber deutlich komplexer. Wir haben durch den Abstieg in die 3. Liga ein erstes Jahr der Umstellung, das nicht einfach ist. Leider ist das von den vorherigen Verantwortlichen angestrebte Ziel des direkten Wiederaufstiegs nicht geglückt, auch wenn dieses Ziel nicht nach außen hin kommuniziert wurde. Bei der Aufgabe, die jetzt vor uns steht, spielen Lizensierung, die wirtschaftliche Situation und die Liquidität zusammen. Dazu kommt der sehr plötzliche und überraschende Rücktritt des gesamten Präsidiums sowie des alleinigen Geschäftsführers der Fußball GmbH. Das ist für mich ein im Fußballgeschäft einzigartiger Vorgang in dieser Phase.

hessenschau.de: Es gab Gerüchte, der Strom sei beim FSV Frankfurt bereits abgestellt worden und Gehälter seien nicht mehr bezahlt worden. Ist da etwas dran?

Görner: Wir äußern uns generell nicht darüber, ob und wie lange eine Rechnung mal auf dem Tisch liegen bleibt. Fakt ist aber: Das Licht geht. Hier läuft Strom und es fließt Wasser. Unsere Spieler, alle unsere Mitarbeiter haben pünktlich ihre Gehälter bekommen.

hessenschau.de: Es sollen drei Millionen Euro fehlen. 1,5 Millionen werden angeblich kurzfristig benötigt. Sie haben schon mit Sponsoren gesprochen. Ist schon ein weißer Ritter in Sicht?

Görner: Seit vergangenem Freitag beschäftigen wir uns sehr intensiv mit der finanziellen Situation. Es geht nicht nur um kurzfristige Dinge, sondern es müssen alle Szenarien geprüft werden, auch daraufhin, wie werthaltig sie für die Zukunft sind. Wenn wir da eine klare Meinung bekommen, welches der richtige Weg für den FSV Frankfurt ist, dann werden wir auch Fakten schaffen und auskunftsfähig sein, warum wir zu welcher Entscheidung gekommen sind. Zum jetzigen Zeitpunkt sind alle Dinge ergebnisoffen. Aber ich kann sagen, dass wir relativ schnell zu Ergebnissen kommen müssen.

hessenschau.de: Neben Ihnen und Stephan Siegler als Vizepräsident fehlt auch noch ein neuer Geschäftsführer.

Wir müssen diesen Posten mit Nachdruck versuchen, wieder neu zu besetzen. Aber auf der anderen Seite ist es so, dass wir einem möglichen Bewerber oder Kandidaten ja auch offen und ehrlich sagen müssen, wie die Situation ist und ihm Zukunftsperspektiven aufzeigen müssen. Wir brauchen jemanden, der uns auch langfristig begleitet und von seiner Qualifikation und von seinem Engagement her all das mitbringt, was für so einen Verein wie den FSV Frankfurt erforderlich ist. Das wird sicherlich noch ein paar Tage dauern.

hessenschau.de: Kommende Woche soll eine Entscheidung über die Zukunft des FSV fallen. Wie optimistisch sind Sie, dass diese positiv ausfällt?

Görner: Ich möchte mich ein Stück weit lösen von positiv oder negativ. Was wir uns vorgenommen haben, ist, dass wir nächste Woche eine klare Empfehlung aussprechen beziehungsweise eine Entscheidung treffen wollen, wie wir die Zukunft des FSV sehen.

Das Gespräch führte Joscha Bartlitz (hr-sport)