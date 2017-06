Der FSV Frankfurt muss sich nach zwei Abstiegen in Folge in der Regionalliga neu aufstellen. Beim ersten Training erscheinen nur fünf Akteure mit gültigem Vertrag – und drei Probespieler von der Eintracht.

Bevor es auf den Platz ging, bekamen die Spieler des FSV Frankfurt am Dienstag ein Stück Klebeband und einen schwarzen Filzstift in die Hand gedrückt. Jeder der insgesamt 14 aktiven Trainings-Teilnehmer musste in Schönschrift seinen Vornamen auf das vorbereite Tape schreiben und sich das Do-It-Yourself-Namensschild mittig auf die Brust heften. "Raffa" war dann dort zu lesen. Oder "Niklas". Einer hieß "Marco". "Die kennen sich ja nicht alle", erklärte FSV-Coach Alexander Conrad später diese besondere Maßnahme. "So können sie sich besser kennenlernen."

Casting in Bornheim

Was nach einer gut organisierten Singlebörse klingt, ist der Versuch des FSV, eine neue und schlagkräftige Truppe für die Regionalliga Südwest auf die Beine zu stellen. Nach dem sportlichen Absturz und dem finanziellen Kollaps beginnen die Bornheimer in dieser Saison bei null – oder besser gesagt: bei fünf. Denn der aktuelle Kader der Frankfurter besteht derzeit gerade einmal aus einem Quintett. Namentlich sind das die Neuzugänge Cam Kara, Christoph Becker und Andreas Pollasch; der aus dem eigenen Nachwuchs kommende Mateo Andacic sowie der letztjährige dritte Torhüter Matay Birol.

Die restlichen neun Akteure, die sich zum Trainingsauftakt bei sommerlicher Hitze immerhin rund 100 anwesenden Kiebitzen präsentierten, sind lediglich Bewerber auf eine der zahlreichen offenen Planstellen. Der FSV veranstaltet – ähnlich wie die Offenbacher Kickers in vergleichbarerer Situation vor vier Jahren – ein mehrwöchiges Kicker-Casting: Bornheim sucht den Fußball-Star. Und das am besten schnell und in mehrfacher Ausführung. Der 1. Spieltag steigt nämlich bereits Ende Juli – und gespielt wird auch in der vierten Liga mit elf gegen elf. "Im Optimal-Fall bleiben die, die wir verpflichten wollen, natürlich grad da", so Conrad.

Gut und billig muss her

Die Zusammenstellung des Kaders erfordert dabei allerdings neben einer gehörigen Portion Geduld und klugen Entscheidungen vor allem Überredungskünste des neuen Mädchens für Alles. Der 50-jährige gebürtige Frankfurter Conrad ist Trainer und Sportdirektor in Personalunion und muss nebenbei auch noch den Insolvenzverwalter bei Laune halten. "Mit ihm muss ich alles absprechen, das zieht sich natürlich in die Länge." Schnellschüsse oder verrückte und kostspielige Ideen sind deshalb nicht drin. Die Verpflichtungen des FSV müssen sitzen, am besten direkt einschlagen und vor allem preiswert sein.

Der erste Weg der Shoppingtour führt die FSV-Verantwortlichen deshalb zwangsweise in die Talente-Abteilung. Beim ersten öffentlichen Auftritt am Dienstag tummelten sich ausnahmslos Spieler, die die Volljährigkeit vor noch nicht allzu langer Zeit gefeiert haben und den FSV als Sprungbrett in den Profibereich sehen könnten.

Drei von ihnen entstammen dem Bundesliga-Unterbau von Stadtnachbarn Eintracht Frankfurt: Niklas Thiel, der schon unter Niko Kovac bei den Profis trainierte, Raffael Cvijetkovic und Cedric Heller stellten am Dienstag ihre Künste nur wenige Meter von ihrer alten Heimat am Riederwald unter Beweis und hoffen nun auf den Recall. "Es haben alle einen ordentlichen Eindruck gemacht", so Juror Conrad.

Ochs weiterhin eine Option

Ganz alleine auf Unbekümmertheit und jugendlichen Tatendrang will der Fußballlehrer aber nicht setzen. "Am Ende spielt natürlich auch eine gewisse Erfahrung im Team eine Rolle." Heißt: Die vielen jungen Spieler sollen von einigen älteren Haudegen geführt werden. Die Mischung macht's.

Einer, der die Rolle des väterlichen Vorturners übernehmen könnte, ist Patrick Ochs. Der 33 Jahre alte Ex-Eintracht-Kapitän laboriert noch an einem Kreuzbandriss, könnte aber schon bald noch einmal einen Vertrag beim FSV unterzeichnen. "Er kann sich eine Rückkehr vorstellen, wir sind sein erster Ansprechpartner", so Conrad, der den 216-fachen Bundesliga-Spieler gerne in seinen Reihen hätte. "Er kommt nächste Woche mal hier beim Training vorbei." Ein Namensschild zur besseren Erkennung muss sich Ochs dann aber wohl nicht basteln.