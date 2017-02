Der FSV Frankfurt hat in der Dritten Liga am Samstag erneut einen Rückschlag hinnehmen müssen. Bei Rot-Weiß Erfurt zeigte das Team von Trainer Roland Vrabec eine schwache Leistung und kassierte eine Niederlage.

Es läuft noch nicht rund für den FSV Frankfurt in der Rückrunde. Nach dem torlosen Remis gegen Holstein Kiel in der vergangenen Woche, verloren die Bornheimer am Samstag bei Rot-Weiß Erfurt mit 0:1. Den einzigen Treffer der Partie erzielte Christoph Menz in der 22. Minute per Elfmeter.

Rund 20 Minuten sahen die 3.891 Zuschauer im Erfurter Steigerwaldstadion eine ausgeglichene Partie, die Höhepunkte vermissen ließ. Dann stoppte Patrick Ochs Tugay Uzan regelwidrig im Strafraum. Menz traf zum 1:0 (22.). Dass Schiedsrichter Benedikt Kempes nach der Notbremse von Ochs die Rote Karte stecken ließ, war aber Glück für den FSV.

Stärkere Schlussphase

Das Spiel nahm auch nach dem Treffer der Erfurter nicht an Fahrt auf. Die Bornheimer blieben schwach. Auch nach dem Seitenwechsel spielten sie sich kaum zwingende Chancen heraus. In der Schlussphase warfen die Bornheimer noch einmal alles nach vorne. Etwas Zählbares sprang dennoch nicht mehr heraus.

Unschöne Szenen gab es auch abseits des Platzes: Auf den Rängen kam es zu Ausschreitungen, die Polizei musste eingreifen.