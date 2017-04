Lange Zeit sah der FSV Frankfurt beim MSV Duisburg wie der sichere Sieger aus. Dann aber drehte der Tabellenführer in nicht einmal zehn Minuten die Partie und verschärfte die Lage der Bornheimer.

Der FSV Frankfurt hat im Abstiegskampf der Dritten Liga einen wichtigen Sieg verpasst. Das Team von Trainer Gino Lettieri verlor bei Tabellenführer MSV Duisburg am Samstag mit 2:3. Dabei hatten die Bornheimer noch zur Halbzeit mit 2:0 geführt und gegen die Zebras eine starke erste Halbzeit gezeigt.

Bereits in der 13. Minute war der FSV nach einem Treffer von Cagatay Kader in Führung gegangen. Duisburgs Keeper Mark Flekken hatte beim Gegentreffer nicht gut ausgesehen. Beim zweiten Tor der Bornheimer zeigte die MSV-Defensive erneut wenig Gegenwehr. Nach einem langen Ball brachte Bentley Baxter Bahn das Leder mit einem Lupfer im Tor unter (20.). Mit der Führung im Rücken zog sich der FSV in die eigene Hälfte zurück und verteidigte konsequent. Bis zum Seitenwechsel kamen die Duisburger kaum gegen das Defensivbollwerk der Gäste an. Das änderte sich aber nach Wiederanpfiff.

Duisburg dreht die Partie

Die Hausherren kamen mit mehr Zug zum Tor aus der Kabine, Kingsley Onuegbu besorgt schließlich per Kopf den Anschlusstreffer (53.). Nur vier Minuten später war die Führung der Bornheimer dann Geschichte: Denis Streker versuchte zu klären, brachte den Ball aber im eigenen Tor unter (57.). Doch damit nicht genug. Enis Hajri köpfte für den Tabellenführer zur Führung ein (61.).

Innerhalb von nicht einmal zehn Minuten hatten die Duisburger die Partie gedreht. Der FSV stemmte sich in der Schlussphase zwar gegen die drohende Niederlage, konnte sie aber nicht mehr abwenden. Nach einem Foul an Tim Albutat sah Yannick Stark sogar noch die Gelb-Rote Karte (89.). Die Lage für die Bornheimer im Tabellenkeller bleibt auch aus sportlicher Sicht dramatisch.

Weitere Informationen MSV Duisburg - FSV Frankfurt 3:2 (0:2) Duisburg: Flekken - Erat , Bomheuer, Bajic, Hajri - Schnellhardt - Wiegel (46. Albutat), Bröker (46. Engin) - Janjic - Iljutcenko, Onuegbu (78. Brandstetter)



Frankfurt: Pellowski - Barry, Schorch (74. Schäfer), Streker - Schachten (63. Morabet), Corbin-Ong - Burdenski, Stark - Bahn, Graudenz - Kader (77. Cagatay)



Tore: 0:1 Kader (12.), 0:2 Bahn (20.), 1:2 Onuegbu (53.), 2:2 Streker (57./ET), 3:2 Hajiri (61.)



Gelbe Karten: Albutat, Iljutcenko - Schorch, Schachten

Gelb-Rot: Stark (89.)



Schiedsrichter: Brand (Bamberg)

Zuschauer: ca 1.200 Ende der weiteren Informationen

Sendung: hr-fernsehen, heimspiel!, 22.4.2017, 17 Uhr