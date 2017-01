Richard Herrmann ist der einzige Spieler des FSV Frankfurt, der es ins deutsche Nationalteam schaffte. Bis heute führen seine Söhne Horst und Rolf seinen Kiosk im Frankfurter Stadtteil Bornheim weiter. Das beherrschende Thema ist noch immer Fußball.

Horst (li.) und Rolf Herrmann führen den Kiosk des ehemaligen Nationalspielers Richard Herrmann in Frankfurt-Bornheim. Bild © Ann-Kathrin Rose

Montagmorgen in einem Kiosk im Frankfurter Stadtteil Bornheim. Es herrscht geschäftiges Treiben, Zigaretten und Zeitungen gehen über den Ladentisch, ein paar Meter weiter ist eine Diskussion über die Bundesliga-Ergebnisse des vergangenen Wochenendes entbrannt. Mittendrin Horst und Rolf Herrmann. Die beiden Brüder führen den Kiosk des Vaters als Familienbetrieb fort, sein Name prangt noch immer in großen Lettern über der Eingangstür: Richard Herrmann. Das einstige Bornheimer Fußballidol ist überall im Laden präsent.

Als Graffiti ziert sein Konterfei das große Rolltor, über dem Zeitschriftenregal hängt das Schwarz-Weiß-Foto einer Spielszene. "Das dürfte aus den 1950er Jahren sein", erzählt Rolf Herrmann. "Wegen der gestreiften Trikots denken viele Kunden, das sei die Eintracht, aber da hat mein Vater mit dem FSV gegen Waldhof Mannheim gespielt." Noch heute dreht sich im Kiosk der Herrmanns alles um Fußball. Für viele Bornheimer ist der Laden auf der Berger Straße eine Institution, die Alteingesessen kennen die Geschichte des einzigen deutschen Nationalspielers, den der FSV Frankfurt hervorbrachte.

Mit dem Fahrrad zum Training

Richard Herrmann Bild © Imago

"Er war einer der schnellsten Linksaußen seiner Zeit", erinnert sich sein Sohn Horst. "Ich habe als Kind viele seiner Spiele gesehen. Das waren aber noch andere Verhältnisse." Sein Vater und seine Mitspieler seien allesamt Hobbykicker gewesen. Richard Herrmann stand Tag für Tag bis 19 Uhr in seinem Kiosk, drei Mal in der Woche ging es dann noch mit dem Fahrrad zum Training an den Bornheimer Hang. "Sie haben alles selbst gemacht – die Trikots gewaschen, die Schuhe geputzt und sogar die Streifen auf ihren Schuhen geweißelt", erinnert sich Rolf Herrmann.

Den Sprung in die Nationalmannschaft schaffte Richard Herrmann trotzdem. Auch weil er bei Bundestrainer Sepp Herberger bleibenden Eindruck hinterlassen hatte. In einem Spiel beichtete Herrmann dem Schiedsrichter, dass er den Ball vor dem Tor mit der Hand gespielt hatte. Herberger nominierte ihn daraufhin zum ersten Länderspiel der deutschen Auswahl nach dem Zweiten Weltkrieg 1950 gegen die Schweiz. "Mein Vater war ein ganz korrekter Mann", erinnert sich Horst Herrmann.

In Bornheim zu Hause

Da überrascht es auch nicht, dass der Linksaußen 1952 ein Angebot des AC Turin ausschlug. 60.000 Mark hatte ihm der italienische Serienmeister, dessen Mannschaft bei einem Flugzeugabsturz 1949 beinahe komplett ums Leben gekommen war, geboten. Für Herrmann kam das nicht in Frage. "Meine Mutter hat uns die Geschichte erzählt", sagt Rolf Herrmann. "Aber er hat sich hier wohlgefühlt, war angesehen und hatte das Ehrgefühl, hierzubleiben."

Und dann war da ja noch Frau Lilo – eine Bornheimerin, die er auf dem Sportplatz kennengelernt hatte und die als Leichtathletin und Handballerin beim FSV Frankfurt nicht verlassen wollte. Sie teilte die Liebe zum Sport mit ihrem Mann. "Wir haben nach den Spielen oft als Familie zusammengesessen", erinnert sich Horst Herrmann. Doch nicht nur am heimischen Küchentisch drehte sich viel um Fußball, auch im Kiosk ließ sein Vater mit den Kunden die Spiele Revue passieren. "Die Partien wurden oft montags noch einmal nachgespielt", sagt Horst Herrmann.

WM-Titel als Segen und Fluch

Auch er verbrachte seine Kindheit auf den Sportplätzen Bornheims. "Mein Vater hatte nicht viel Freizeit und doch waren wir oft sonntags beim Feldhandball oder beim Boxen – das gab es damals noch beim FSV. Wir sind einfach eine Sportfamilie." Das ist heute noch spürbar, auch wenn Richard Herrmann schon über 50 Jahre tot ist. Sein größter sportlicher Erfolg wurde dem Fußballer, der zwischen 1947 und 1960 über 300 Spiele für den FSV bestritt und über 100 Mal für die Bornheimer traf, zum Verhängnis. "Wir haben erst später erfahren, dass den Spielern bei der WM 1954 Vitaminpräparate gespritzt wurden", erzählt Horst Herrmann.

Richard Herrmann im Nationalmannschaftskader zur WM 1954 (obere Reihe, Sechster von links) Bild © Imago

Vater Richard feierte mit seiner Mannschaft den WM-Titel, infizierte sich beim Wunder von Bern aber auch mit Gelbsucht. "Damals waren es noch keine Einwegspritzen. Beim Sterilisieren muss etwas schief gelaufen sein." Richard Herrmann erkrankte Jahre später an einer Leberzirrhose, die zu spät diagnostiziert wurde, und starb schließlich mit 39 Jahren. Die Liebe zum Fußball aber tragen seine Söhne weiter. "Ich bin noch immer jeden Sonntag auf dem Sportplatz", sagt Horst Herrmann – bei seinem Sohn, der beim BSC Frankfurt das Tor hütet. Und spätestens am Montagmorgen dreht sich dann erneut alles um den Fußball.