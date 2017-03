Neuer Trainer, alte Probleme: Der FSV Frankfurt kann in der 3. Liga einfach nicht mehr gewinnen. Am Samstag jubelte der Hallesche FC bei den Bornheimern.

Der FSV hat sein Heimspiel gegen den Halleschen FC mit 0:1 (0:1) verloren. Für die Mannschaft des neuen Trainers Gino Lettieri war es das siebte Spiel in Folge ohne Sieg. Damit stecken die Frankfurter in der 3. Liga weiter in argen Abstiegsnöten. Als 17. trennt den FSV nur das bessere Torverhältnis von den Abstiegsplätzen.

In einem höhepunktarmen Spiel gingen die Gäste aus Halle in der 14. Minute in Führung: Nach einem langen Einwurf verteidigte der FSV viel zu zögerlich, sodass Dorian Diring relativ unbedrängt einschießen konnte. Eine offensive Handschrift konnte Lettieri dem Team in den wenigen Einheiten nach der Entlassung von Roland Vrabec nicht verordnen – die Bornheimer kamen in der gegnerischen Hälfte trotz einer Druckphase gegen Ende über Ansätze nicht hinaus und verloren verdient.

Weitere Informationen FSV Frankfurt- Hallescher FC 0:1 (0:1) Frankfurt: Pellowski - Ochs, Barry, Schäfer, Corbin-Ong - Heitmeier, Stark - Salem, Ornatelli, Morabit (74. Morabet) - Kader (64. Russ)



Halle: Bredlow - Brügmann, Kleineheismann, Schilk, Baumgärtel - Gjasula, Fennell - Aydemir (85.Wallenborn), Diring (68.Pfeffer), Röser (62. Ajani) - Pintol



Tor: 0:1 Diring (14.)



Gelbe Karten: -/-



Schiedsrichter: Börner (Dortmund) Ende der weiteren Informationen

Sendung: hr-fernsehen, "heimspiel! am samstag", 11.3.2017, 17 Uhr