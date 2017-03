Harald Stenger hat den geschlossenen Führungs-Rücktritt beim FSV Frankfurt scharf kritisiert. Dieser sei zum jetzigen Zeitpunkt völlig fehl am Platz. Die Perspektive für die Bornheimer ist düster, fürchtet der ehemalige DFB-Pressesprecher.

Der FSV Frankfurt liegt Harald Stenger am Herzen. Immerhin steht das Haus seiner Eltern in Bornheim, nicht weit vom FSV-Stadion entfernt. Was am Bornheimer Hang derzeit vor sich geht, löst beim ehemaligen Pressesprecher des DFB deshalb nicht nur Kopfschütteln, sondern fast schon Entsetzen aus.

Ein schlechter Aprilscherz

Dass die komplette Führungsriege des Drittligisten ihr Amt am 31. März niederlegt, kommt für Stenger einem schlechten Aprilscherz gleich. "Das ist doch genau die Phase, in der man erfahrene Leute braucht", wetterte der 66-Jährige im hr-heimspiel! am Samstag.

Die Begründung, man wolle den Weg für einen Neuanfang freimachen, sei "völlig unseriös und fadenscheinig. Entweder man tritt sofort zurück oder man hält bis Saisonschluss durch, um einen geordneten Übergang zu schaffen", sagte Stenger. So könne man nur spekulieren, ob das Präsidium nicht noch "das eine oder andere bereinigen" wolle.

"Wenig bis gar keine Kompetenz"

Die Schuld an der misslichen Lage trägt Stengers Meinung nach Clemens Krüger. Der FSV-Geschäftsführer habe sich als ein "absolut überforderter Alleinherrscher" erwiesen, der "in Sportsachen wenig bis gar keine Kompetenz" habe. Als Krüger vor knapp einem Jahr Falko Götz als Trainer nach Bornheim lotste, sei der sportliche Absturz vorhersehbar gewesen. "Da waren die freundschaftlichen Beziehungen ausschlaggebender als die sportlichen Glanztaten", kommentierte Stenger die Verpflichtung von Götz.

Der einstige DFB-Pressesprecher fürchtet, dass auch die nahe Zukunft nichts Gutes für den FSV bereithält. Der Abstieg könne zwar sportlich noch verhindert werden, finanziell sehe es aber mehr als nur düster aus. Dem ohnehin schon klammen Club droht im Sommer einer der wichtigsten Sponsoren verloren zu gehen. "Ich bin felsenfest davon überzeugt, dass der Vertrag mit der Frankfurter Volksbank, der im Sommer ausläuft, nicht verlängert wird", prognostizierte Stenger. "Der Bornheimer Hang wird in der kommenden Saison nicht mehr als Volksbank-Stadion bekannt sein."