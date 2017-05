Der FSV Frankfurt hat sich mit einer herben Niederlage vom heimischen Publikum verabschiedet. Beim letzten Drittliga-Heimspiel am Bornheimer Hang ging der FSV gegen Werder Bremen unter.

Der FSV Frankfurt hat auch das vorerst letzte Heimspiel in der 3. Liga verloren. Gegen die Reserve des SV Werder Bremen kassierte das Team von Trainer Gino Lettieri am Samstag eine 0:4-Niederlage. Der ersten Halbzeit mangelte es nicht nur an Treffern, auch Höhepunkte blieben lange Mangelware. Die beste Möglichkeit für die Bornheimer hatte Fabian Burdenski, der an Werder-Keeper Michael Zetterer scheiterte (18. Minute). Justin Eilers setzte das erste Ausrufezeichen aus Sicht der Gäste (39.). Die Bremer kamen dann aber mit mehr Zug zum Tor aus der Kabine.

Sambou Yatabare brachte Werder in Führung (57.), bevor Justin Eilers binnen zwei Minuten einen Doppelpack schnürte und so für die Entscheidung sorgte (65./67.). Die Gäste hatten aber noch lange nicht genug und drückten auf den vierten Treffer. Niklas Schmidt traf zunächst nur das Aluminium (79.), machte es dann aber besser und traf zum 4:0 (85.). Der FSV hat inzwischen seit acht Spielen keinen Sieg mehr eingefahren, der Abstieg aus der 3. Liga ist ohnehin nicht mehr abzuwenden.

Weitere Informationen FSV Frankfurt - SV Werder Bremen II 0:4 (0:0) Frankfurt: Pirson - Schäfer, Schorch (69. Morabet) ,Barry, Corbin-Ong (59. Fischer) - Streker - Graudenz, Burdenski (65. Stark), Ornatelli, Bahn - Kader



Bremen: Zetterer - Rehfeldt, Pfitzner, Verlaat, Jacobsen - Rother - Zander (72. Eggerslüß), Käuper, Yatabaré (81. Kazior) - Eilers, Manneh (39. Schmidt)



Tore: 0:1 Yatabare (57.), 0:2 Eilers (65.), 0:3 Eilers (67.), 0:4 Schmidt (85.)

Gelbe Karten: -/-



Schiedsrichter: Schult (Hamburg)

Zuschauer: 3.000 Ende der weiteren Informationen

Sendung: heimspiel! am samstag, hr-fernsehen, 13.05.2017, 17 Uhr