Neun sieglose Spiele in Folge und jetzt kommt der Pokalschreck: Der FSV Frankfurt ist gegen die Sportfreunde Lotte zum Siegen verdammt. Der hr überträgt den Abstiegskampf der Bornheimer im Livestream.

Finanziell in Schieflage, sportlich am Abgrund: Der FSV Frankfurt durchlebt im Tabellenkeller der 3. Liga gerade stürmische Zeiten und braucht im Kampf gegen den Abstieg am Samstag (14 Uhr) dringend einen Sieg. Gegner im heimischen Stadion am Bornheimer Hang ist DFB-Pokal-Viertelfinalist Sportfreunde Lotte. "Wir müssen unbedingt gewinnen, alles andere zählt nicht", sagte FSV-Keeper Sören Pirson dem hr-sport. "Wenn man unseren Negativlauf sieht, muss man sagen: Es ist fünf vor zwölf."

Die Hoffnung stirbt zuletzt

Angesichts von sechs Punkten Rückstand auf das rettende Ufer und noch nicht einem Sieg in diesem Jahr kann man sagen: Das ist fast noch untertrieben. Alle drei Partien unter dem neuen Trainer Gino Lettieri gingen verloren, von Rang zwölf im Winter folgte der Absturz auf Tabellenplatz 18. "Die Situation ist sehr schwierig", analysierte Lettieri. "Aber wir müssen das irgendwie bewältigen. Wir wollen da unten rauskommen."

Der FSV-Coach, der den Zweitliga-Absteiger vor rund zwei Wochen von Roland Vrabec übernommen hatte, setzt vor allem auf den Faktor Zeit. "Es war blöd, dass zu Beginn gleich die Englische Woche anstand. Da konnte ich als Trainer noch nicht so eingreifen", sagte er. Nach einer intensiven Trainingswoche, in der alle Störgeräusche über mögliche Lizenz-Probleme ausgeblendet wurden ("Ich lese keine Zeitung"), soll deshalb gegen Lotte die Wende gelingen.

