Nur einen Tag nach der Trainer-Entlassung hat der FSV Frankfurt bereits einen neuen Übungsleiter. Gino Lettieri heißt der Vrabec-Nachfolger, der am Dienstag bereits das erste Training leitete.

Keine 24 Stunden ist es her, dass der FSV Frankfurt Trainer Roland Vrabec wegen anhaltender Erfolglosigkeit vor die Türe gesetzt hat. Sein Nachfolger beim akut abstiegsbedrohten Drittligisten steht mit Gino Lettieri bereits fest. Der Deutsch-Italiener leitete am Dienstagvormittag schon die erste Einheit am Bornheimer Hang, wie die Bild berichtet. Ab 13 Uhr wird der FSV den 50 Jahre alten Fußballlehrer offiziell vorstellen.

Lettieri ist in der Region kein Unbekannter. Er stand 2006 für ein dreimonatiges Intermezzo an der Seitenlinie des damaligen Regionalligisten Darmstadt 98. Von 2010 bis 2012 saß Lettieri auf dem Trainerstuhl des Drittligisten SV Wehen Wiesbaden. Zuletzt war er beim MSV Duisburg tätig. Die "Zebras" führte der in Zürich geborene Deutsch-Italiener in die 2. Bundesliga. Seit November 2015 ist Lettieri vereinslos.

"Müssen schnell die Kurve bekommen"

Der neue Coach beim FSV Frankfurt soll die Bornheimer vor dem Absturz in die Regionalliga bewahren. Nach der 1:3-Niederlage in Großaspach und dem Absturz auf Platz 17 der Tabelle hatte der Club mit der Entlassung des 43 Jahre alten Vrabec reagiert. "Wir müssen schnell die Kurve bekommen, sonst wird es ungemütlich", warnte FSV-Geschäftsführer Clemens Krüger, der seine ganzen Hoffnungen nun auf den neuen Coach setzt.