In der Bundesliga sprudeln die Einnahmen. Eigentlich soll der Amateur-Fußball daran mit drei Prozent pro Jahr beteiligt werden. Doch tatsächlich ist der Anteil viel geringer. Grund ist eine Geheimvereinbarung zwischen DFL und DFB.

Die Kluft zwischen Arm und Reich im deutschen Fußball wird immer größer. Während die Bundesliga kürzlich einen Rekordgewinn vermeldete, kämpfen viele Amateurclubs ums reine Überleben. Für manche Vereine werden sogar die Gebühren für die Spielerpässe und Schiedsrichter zum Problem. Denn die DFB-Landesverbände halten für fast jede Leistung die Hand auf.

Dabei sollen vom Erfolg der Profis eigentlich auch die Amateure profitieren. Das regelt ein Vertrag zwischen der Deutschen Fußball-Liga (DFL) und dem Deutschen Fußball-Bund (DFB), der so genannte Grundlagenvertrag. Danach sollen jedes Jahr drei Prozent der Bundesliga-Erlöse aus Medienvermarktung und Ticketverkauf an den DFB fließen. Nach Recherchen von hr-iNFO ist aber in den vergangenen Jahren viel weniger Geld geflossen.

Geheime Zusatzvereinbarung deckelt die Zahlungen

Grund ist eine Zusatzvereinbarung zum Grundlagenvertrag, die von DFB und DFL trotz mehrfacher Anfrage geheim gehalten wird. Wie hr-iNFO aber von Insidern erfahren hat, soll eine Klausel den Geldfluss von DFL an DFB begrenzen. Unterm Strich würden maximal sechs Millionen Euro pro Jahr von den Profis an den DFB überwiesen. Ab der nächsten Saison liege der Deckelungsbetrag dann etwas höher: bei knapp acht Millionen Euro.

Unklar ist, wie viel Geld dem DFB durch diese Vereinbarung entgeht. Nimmt man die zuletzt veröffentlichten Zahlen der beiden Verbände, dann waren es 2015 rund 18 Millionen Euro. Demnach hätte der DFB nicht die eigentlich vorgesehenen drei Prozent der Bundesligaerlöse erhalten, sondern nur knapp zwei Prozent.

Überraschender Sinneswandel beim DFB

Aus DFL-Kreisen hieß es dazu, diese Rechnung stimme nicht, weil in den veröffentlichten Zahlen auch Einnahmen aus Champions League und DFB-Pokal enthalten seien. Die Existenz der Zusatzvereinbarung wird jedoch nicht bestritten. Wie hoch die reinen Bundesliga-Einnahmen wirklich sind und welcher Anteil an den DFB fließt, dazu machte der Profi-Verband auf mehrfache Anfrage keine Angaben.

Beim DFB selbst setzt sich nun offenbar die Erkenntnis durch, nicht gut verhandelt zu haben. Man sei nicht glücklich mit dem geringen Anteil, den man von der DFL bekomme, will die Bild-Zeitung aus der DFB-Spitze erfahren haben. Wenn das stimmt, dann hat in der DFB-Spitze ein überraschender Sinneswandel stattgefunden. Denn noch vor einem halben Jahr feierte DFB-Chef Grindel den Grundlagenvertrag als großen Erfolg und als Garanten für die "Einheit des Fußballs".

Amateur-Initiative: "Ein Fall von Untreue"

Viele Amateurvereine haben schon lange den Verdacht, von den reichen Proficlubs benachteiligt zu werden. Anfang des Jahres gründete sich deshalb die Initiative "Rettet die Amateurvereine", der sich inzwischen rund 100 Vereine aus ganz Deutschland angeschlossen haben. Der Gründer der Initiative ist der Ehrenpräsident der Spielvereinigung Unterhaching, Engelbert Kupka. Kupka bittet den DFB schon seit Monaten, die Finanzbeziehungen mit der DFL offenzulegen - bisher ohne Erfolg.

Von der geheimen Zusatzvereinbarung hat Kupka auch erst kürzlich durch die Recherchen von hr-iNFO erfahren. Er reagiert verärgert auf die, wie er es nennt, "Hinterzimmer-Diplomatie". "Das ist im Grunde genommen ein Fall von Untreue." Den Amateuren seien über Jahre Gelder vorenthalten worden. hr-iNFO liegen zwar keine Hinweise vor, dass die Geheimvereinbarung juristisch zu beanstanden ist. Die "Einheit des Fußballs" hat durch sie aber offenbar schon einen Riss bekommen.

Sendung: hr-iNFO, 10.4.2017, 15.10 Uhr