Streit um DFB-Akademie : Entscheidung im Rennbahn-Prozess am Donnerstag

Frankfurt: Seit zwei Jahren tobt in Frankfurt ein Rechtsstreit um das Gelände der Galopprennbahn. Der DFB will dort ein teures Leistungszentrum bauen. Am Donnerstag wird ein Urteil erwartet. [mehr]