Das Amtsgericht Darmstadt hat am Montag einen Darmstädter Fußballfan zu einer Jugendstrafe ohne Bewährung verurteilt. Hintergrund sind Geschehnisse am Rande des Bundesligaspiels zwischen dem SV98 und Eintracht Frankfurt im vergangenen Jahr.

Wegen gefährlicher Körperverletzung am Rande des Fußball-Bundesligaspiels zwischen dem SV Darmstadt 98 und Eintracht Frankfurt im April 2016 hat ein 20-Jähriger eine Jugendstrafe ohne Bewährung erhalten. Das Amtsgericht Darmstadt verhängte eine Gesamtstrafe von einem Jahr und sechs Monaten, wie ein Sprecher des Gerichts am Montag mitteilte.

Darin sei eine alte Verurteilung von sechs Monaten eingerechnet. Diese sei noch zur Bewährung ergangen, die neue Strafe jedoch nicht mehr, da die Tat kurz nach der vorangegangenen Verurteilung verübt worden sei.

Mittäter bleiben unbekannt

Dem jungen Mann war vorgeworfen worden, Ende April 2016 maskiert mit weiteren zehn bis 20 unbekannt gebliebenen Mittätern auf zwei Fans der gegnerischen Mannschaft eingeschlagen und sie getreten zu haben. Sie wurden verletzt. Der 20-Jährige habe seine Vorwürfe zugegeben. Das Urteil sei noch nicht rechtskräftig.

Zu dem brisanten Spiel in Darmstadt waren die befürchteten schweren Krawalle ausgeblieben. Allerdings gab es Randale. Etwa 530 Menschen wurden vorläufig festgenommen, etliche kamen in Gewahrsam. Der Polizeieinsatz gilt als der größte bei einem Bundesligaspiel in Darmstadt. Die Stadt hatte auch ein Innenstadt-Verbot für die Frankfurter Anhänger verhängt, aber dann wieder aufgehoben. Frankfurt gewann die Partie damals mit 2:1.