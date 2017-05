So erträumt sich DFB-Präsident Grindel das perfekte Pokalfinale.

Immer Ärger mit den Fans der sogenannten Traditionsvereine. Der DFB-Präsident Reinhard Grindel erträumt sich da ein ganz anderes Pokalfinale. Eine Glosse.

Was habe ich geschwitzt, denn es hätte auch schief gehen können: Im einen Halbfinale des DFB-Pokals der Saison 2017/18 standen sich die TSG Hoffenheim und Dynamo Dresden gegenüber, im anderen diese Offenbacher Kickers und natürlich RB Leipzig. Das wäre mein Alptraum gewesen, wenn die Dresdner mit ihren Camouflage-Fans nach Berlin gezogen wären, während in der anderen Ecke die OFC-Fans schon während der Nationalhymne immer nur "Fuß-ball-Ma-fia-D-F-B" gesungen hätten. Aber zum Glück haben ja die richtigen gewonnen, und das ging auch fast ohne mein Zutun.

Das Traumfinale Hoffenheim - Leipzig

Was für ein herrliches Endspiel: Hoffenheim gegen Leipzig. Das sind mal wohlerzogene Fans. Die Hoffenheim-Kurve im Olympiastadion war ein einziger Familienblock. Karten gab es nur für Sinsheimer Ehepaare in Begleitung von mindestens zwei eigenen Kindern. Während auf der Leipziger Seite des Stadions ausschließlich die Gewinner eines Preisausschreibens saßen, das Red Bull über Monate hinweg veranstaltet hatte. Es wurde nach dem bedeutendsten DFB-Präsidenten der Nachkriegszeit gefragt. Die beiden vorgegebenen Lösungsmöglichkeiten: Uwe Seeler oder Reinhard Grindel. Um den Block voll zu kriegen, wurden auch die, die auf Uwe Seeler getippt hatten, mit Karten belohnt. Wie dankbar die waren.

So konnte die Beschallung des Stadions über die Lautsprecher ungestört von Fangesängen über die Bühne gehen, vor dem Spiel, in der Halbzeitpause (der Auftritt von Heino war Legende) und natürlich auch bei meiner Pokalübergabe. Das Ergebnis - zweitrangig. Denn sind nicht alle Gewinner bei so einem herrlichen Endspiel ohne Zwischenfälle und Zwischenrufe? Heino kommt auch gerne wieder. Blond geht schließlich immer. Und dann soll Heino, wenn Ingolstadt im nächsten Pokalfinale gegen Heidenheim antritt, noch meinen schönen Wahlkampfsong von der Niedersachsenwahl anstimmen: "Komm mit ins Zukunftsland." DFB-Präsident, ich liebe es!