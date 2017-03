Der SC Hessen Dreieich, aktueller Tabellenführer der Fußball-Hessenliga, wird auch im Falle eines sportlichen Aufstiegs keine Lizenz für die kommende Regionalliga-Saison beantragen. Das teilte der Club am Dienstag mit.

"Der Zustand der Sportanlagen, die in Dreieich für den Breitensport und den Nachwuchsfußball zur Verfügung stehen, ist insgesamt so unbefriedigend, dass die Verwendung von Sponsoring-Geldern im hohen sechsstelligen Bereich ausschließlich für die Anforderungen einer vierten Fußball-Liga der Situation in unserer Stadt nicht angemessen wäre", begründete Präsident Reinhold Gerhard die Entscheidung.

"Der SC Hessen liefe mit einem Aufstieg schon in diesem Jahr Gefahr, sich dauerhaft von seiner Basis, den für die sportliche Grundausbildung von weit mehr als 1.000 Kindern und Jugendlichen verantwortlichen Vereinen in den Ortsteilen, zu entkoppeln", so Gerhard weiter.

Eine Million Euro für den Nachwuchs

Deshalb habe man sich mit dem Hauptsponsor dazu "entschieden, in der kommenden Saison einen Betrag von einer Million Euro nicht dem Budget für den Spielbetrieb im bezahlten Fußball zuzuweisen, sondern mit Blick in die Zukunft gezielt für die Verbesserung der Nachwuchs-Infrastruktur in Dreieich einzusetzen", wie Karl-Heinz Körbel erläuterte. Die Eintracht-Frankfurt-Ikone verantwortet als Vize-Präsident die Jugendstrategie des SC Hessen.

Das Trainerteam Rudi Bommer und Ralf Weber trage den diesjährigen Aufstiegs-Verzicht laut Vereinsmitteilung vom Dienstagabend mit. "Wir haben uns für das Projekt Dreieich entschieden, weil wir einen gemeinsamen Plan haben, den wir konzentriert abarbeiten", so Bommer. "Dieser Plan sieht einen Regionalliga-Aufstieg im Jahr 2017 nicht vor. Die Rahmenbedingungen in Dreieich entsprechen noch nicht den gezeigten sportlichen Leistungen." In der Saison 2017/18 gelte es dann, erneut "die sportlichen Voraussetzungen für einen Aufstieg zu schaffen".