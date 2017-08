Der FKK-Saunaclub "The Palace" ziert das Trikot von RW Frankfurt.

Der FKK-Saunaclub "The Palace" ziert das Trikot von RW Frankfurt. Bild © Imago

Das nennt man wohl einen potenten Geldgeber: Auf der Brust von Fußball-Hessenligist Rot-Weiss Frankfurt prangt seit diesem Jahr der Schriftzug eines FKK-Saunaclubs. Bedenken haben offenbar weder Verein noch Verband.

Nach dem Absprung des langjährigen Hauptsponsors Nissan war guter Rat bei Rot-Weiss Frankfurt teuer. "Die wollten nur noch Champions League machen", trauerte Vereinspräsident Ottmar Klauß dem japanischen Automobilkonzern hinterher. Da die "Roten" die Königsklasse aber recht deutlich und den Aufstieg in die Regionalliga Südwest zudem ganz knapp verpasst hatten, standen die Geldgeber am Frankfurter Brentanobad nicht gerade Schlange.

Auch ein Blick auf den übrigen Sponsorenpool des Hessenligisten ließ erahnen: Weder Grabmale Hünnerscheidt noch die Bier-Zentrale Leleithner oder Gasgeräte Grabowski kamen als potenzielle Mäzene in Frage. "Wir waren auf der Suche nach einem Neuen", erklärte Klauß im Gespräch mit dem hr-sport. Und da sei ihm die Idee mit dem benachbarten FKK-Saunaclub "The Palace" gekommen.

Gespräche mit "zuständigen Herren"

Vor zwei Jahren habe der Präsident demnach bereits Kontakt mit den "zuständigen Herren" gehabt, wie er es formulierte. Jetzt wurde die Bekanntschaft aufgefrischt. Denn ganz offenbar läuft das Geschäft der für freischaffende Damen zuständigen Herren zwar hüllen- aber keinesfalls mittellos.

Vorerst bis Saisonende prangt der "Palace"-Schriftzug nun auf den Trikots des Seniorenteams. Zudem gibt es eine Anzeige des "Saunaclubs for Ladies & Gentlemen" im Stadionheft des Fünfligisten. Sachleistungen, versicherte Klauß mit einem Schmunzeln, seien in dem Deal nicht enthalten.

Überhaupt kann der Präsident wenig Anrüchiges an seinem neuen, potenten Geldgeber erkennen. "Gegen die Branche ist prinzipiell nichts zu sagen. Wenn man täglich die Bild-Zeitung aufschlägt, liest man mehr", meinte Klauß unbedarft. Ein einziges Mal, erklärte er, habe es innerhalb des Vereins eine kritische Nachfrage wegen des Engagements gegeben - ohne Konsequenz.

Eine Frage von Ethik und Moral

Ob eine sogenannte Kontaktsauna, die einem Bordell in wenig nachsteht, tatsächlich das geeignete Aushängeschild für einen Sportverein mit aktuell 14 Jugendmannschaften sein kann, darf zumindest bezweifelt werden. So wirbt "The Palace" auf seiner Homepage ganz offen mit "lüsternen Hallen, knackigen Körpern, heißen Blicken und lasziven Bewegungen". Mit einem Eukalyptus-Aufguss hat das sicher wenig zu tun.

Ein Verbot des entsprechenden Sponsorings kam für den zuständigen Hessischen Fußball-Verband (HFV) dennoch nicht in Frage. Während die Werbung für Tabakwaren und stärkere alkoholische Getränke laut Statuten generell untersagt ist, gelten in diesem Fall die "allgemein im Sport gültigen Grundsätze von Ethik und Moral", gegen die ein FKK-Saunaclub offensichtlich nicht verstößt. Eine Genehmigung der Sponsoren unterliegt dem HFV. Der Verband äußerte sich auf Nachfrage zunächst nicht.