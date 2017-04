Am Wochenende reist Fußball-Bundesligist Eintracht Frankfurt nach Dortmund. Dorthin, wo am Dienstag das Champions-League-Spiel des BVB gegen Monaco abgesagt wurde. hr-Reporterin Ann-Kathrin Rose war im Stadion und schildert im Interview ihre Eindrücke.

Nach drei Explosionen am Mannschaftsbus von Borussia Dortmund ist die Champions-League-Heimpartie des BVB gegen den AS Monaco am Dienstagabend abgesagt worden. Das Spiel soll am Mittwoch nachgeholt werden. Der Vorfall hatte sich um kurz nach 19 Uhr nach der Abfahrt des Busses vom Hotel zum Stadion ereignet. Abwehrspieler Marc Bartra wurde verletzt ins Krankenhaus gebracht. hr-Reporterin Ann-Kathrin Rose war im Stadion.

hessenschau.de: Ann-Kathrin, wo und wie hast Du von der Explosion erfahren?

Ann-Kathrin Rose: Wir haben davon erst im Stadion erfahren. Auf dem Weg dorthin hatten wir aber schon eine Szene mitbekommen, in der sehr viel Blaulicht zu sehen war. Aber das kann bei Champions-League-Spielen ja auch mit Fangruppierungen zusammenhängen. Daher haben wir uns erst einmal keine Gedanken gemacht. Im Stadion sickerte sehr schnell durch, dass es eine Explosion gab. Mehr Details gab es nicht, aber es lief auch keine Musik. Daher war relativ schnell klar, dass es eine Entscheidung geben wird, ob das Spiel abgesagt wird oder nicht.

hessenschau.de: Was geht einem durch den Kopf, wenn man im Stadion steht und das Wort Explosion hört?

Rose: Es war eine eigenartige Stimmung im Stadion. Wir haben gehört, dass die Scheiben des Busses zerborsten sind. Somit war klar, dass etwas Ernstes passiert ist. Da denkt man dann nicht ans Spiel, sondern hofft, dass alle sicher aus dieser Situation herausgekommen sind.

hessenschau.de: Wie wurdet Ihr im Stadion auf dem Laufenden gehalten?

Rose: Durch das schlechte Handynetz haben wir gar nicht so viele Informationen von außen bekommen können. Es gab die Durchsage vom Stadionsprecher, dass es um 20.30 Uhr eine Entscheidung geben wird. Auch auf Französisch, um die Fans aus Monaco auf dem Laufenden zu halten. Nachdem sie erst einen Fangesang angestimmt hatten, bekamen sie relativ schnell ein Gespür dafür, dass es eine ernste Situation ist. Und dann hat man gemerkt: Alle gehen damit vernünftig und ruhig um. Um 20.30 Uhr gab es die offizielle Information, dass das Spiel abgesagt und am Mittwoch um 18.45 Uhr nachgeholt wird.

hessenschau.de: Wie haben die Menschen reagiert?

Rose: Mit der Absage gab es die Bitte, noch eine halbe Stunde im Stadion zu bleiben – auch mit dem Hinweis: "Sie sind im Stadion sicher." Ich glaube, dieses Gefühl der Sicherheit hatten nicht alle. Deshalb war es erst einmal sehr still auf den Rängen. Für die Spielabsage hatten alle Verständnis. Es sind sich aber nicht alle sicher gewesen, ob die Mannschaft das bis Mittwoch wegstecken kann. Das ist eine extreme Situation.

Das Gespräch führte Patrick Stricker.