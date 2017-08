Auf Viertelfinal-Aus folgt Vertragsverlängerung: Steffi Jones bleibt für mindestens zwei weitere Jahre Trainerin der DFB-Elf. Die Zeit des Welpenschutzes ist aber vorbei.

Die Frankfurterin Steffi Jones bleibt Bundestrainerin der deutschen Frauenfußball-Nationalmannschaft. Die 44-Jährige unterschrieb einen Zweijahresvertrag und soll die DFB-Elf nach dem enttäuschenden Viertelfinal-Aus bei der EM in den Niederlanden zur WM 2019 in Frankreich führen. Dies teilte der DFB am Mittwoch offiziell mit.

DFB gibt Jones eine zweite Chance

Nach intensiven Gesprächen mit DFB-Präsident Reinhard Grindel, der zuständigen DFB-Vizepräsidenten Hannelore Ratzeburg, Generalsekretär Friedrich Curtius und der Frauenfußball-Direktorin Heike Ullrich sei man zu der Entscheidung gekommen, Jones eine zweite Chance einzuräumen, hieß es.

"Wir sind davon überzeugt, dass sie die sportlichen Konzepte und die Kompetenz hat, um die WM 2019 als nächste große Herausforderung erfolgreich anzugehen", so Grindel, der nun aber Ergebnisse und Veränderungen sehen will. "Steffi Jones hat uns in ihrer Analyse vermittelt, dass sie aus der enttäuschenden EM wichtige Erfahrungen mitnimmt und Lehren für ihre künftige Arbeit zieht."

Jones verspricht Besserung

Jones selbst, die im September 2016 die Nachfolge von Silvia Neid angetreten hatte, freute sich über den Vertrauensbeweis und versprach Besserung: "Unser Ziel ist es, die Mannschaft und unser Spielsystem weiterzuentwickeln, verlorenes Vertrauen zurückzugewinnen und wieder erfolgreich zu sein."

