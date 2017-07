Katerstimmung, Kritik und Krisengipfel: Die Frankfurterin Steffi Jones steht nach nur einem Turnier als Bundestrainerin vor dem Aus. Der DFB zeigt sich zögerlich.

Um kurz nach 9 Uhr stieg Steffi Jones vor dem EM-Teamhotel "De Ruwenberg" in eine schwarze Limousine und ließ sich von Ehefrau Nicole in eine ungewisse Zukunft fahren. Nach einer kurzen Nacht überließ die angeschlagene Fußball-Bundestrainerin auf der Heimreise von Sint-Michielsgestel nach Gelsenkirchen ihrer Gemahlin das Steuer.

Jones ist vorsichtig optimistisch

Ob die 44-jährige Frankfurterin weiter die Geschicke der Frauen-Nationalmannschaft lenken darf, ist nach dem historischen EM-Debakel offen. Vor der Abreise stellte sich Jones noch einmal den zahlreichen Medienvertretern und zeigte sich nach der "bitteren Lehrstunde" zuversichtlich, dass sie ihren Job behalten darf.

"Ich habe vollstes Verständnis dafür, dass man als DFB und Präsidium erst mal wissen möchte, warum und weshalb, wohin soll der Weg gehen und wie kommen wir wieder in die Erfolgsspur zurück. Das ist ganz normal. Das werde ich aufzeigen und dann wird es weitergehen", sagte Jones am Morgen nach dem 1:2 (1:0) im Viertelfinale gegen Dänemark. Wann genau der gemeinsame Krisengipfel stattfinden wird, ist wohl noch nicht beschlossen.

Grindel äußert sich vorsichtig

Noch am Vorabend hatte Jones mit DFB-Präsident Reinhard Grindel telefoniert. Der Verbandsboss hatte nach der erschreckend schwachen Vorstellung in Rotterdam in einem Facebook-Statement aus dem Urlaub ein klares Bekenntnis zur seit September tätigen Trainer-Novizin, deren Vertrag bis 2018 läuft, vermieden.

"Es geht hier nicht um eine Arbeitsplatzgarantie, sondern um die Identifikation mit dem Prozess, der nicht kurzfristig angelegt ist, sondern mittel- und langfristig, und den der DFB mitgehen wird, wenn er dahinter steht", sagte Jones dazu: "Und das signalisieren sie mir - mit dem Auftrag, dass man wissen möchte, wie der Weg aussehen soll." Sie sei "gewillt und sehr motiviert, diesen Weg weiterzugehen".

Rückendeckung von Marozsan

Als Jones über ihre unklare Zukunft sprach, saß ihr niedergeschlagenes Team schon im Bus gen Amsterdam, wo sich die Wege trennten. Kapitänin Dzsenifer Marozsan brach zuvor nochmals eine Lanze für die Chefin und wünschte sich vom DFB Vertrauen für Jones auf dem Weg zur WM 2019 in Frankreich: "Sie muss überhaupt nicht um ihren Job zittern, die Mannschaft steht voll hinter ihr. Wir haben den Fehler gemacht, sie war überhaupt nicht schuld. Unsere Einstellung hat gegen Dänemark nicht gestimmt."

Jones kündigte an, das Aus mit ihrem Trainerteam nach einer kurzen Verschnaufpause aufarbeiten zu wollen. "Ich nehme mich nicht aus der Verantwortung. Ich werde in mich gehen und das in den nächsten Tagen auch sehr tiefgründig analysieren", betonte die 111-malige Nationalspielerin: "Wir wollen wieder in die Erfolgsspur kommen und das werden wir auch." Ob Jones die Chance zur Wiedergutmachung bekommt, scheint jedoch offen.