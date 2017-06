Südhessen hilft Nordhessen – mit einer Spende von 10.000 Euro unterstützt der SV Darmstadt 98 den KSV Hessen Kassel nach dessen Antrag auf Insolvenz. Schließlich kennen auch die Lilien finanzielle Schieflagen.

Der SV Darmstadt 98 greift dem finanziell angeschlagenen KSV Hessen Kassel unter die Arme und spendet 10.000 Euro an die Nordhessen. "Für uns ist es eine Selbstverständlichkeit, den KSV Hessen Kassel finanziell zu unterstützen", sagte Präsident Rüdiger Fritsch. Das Geld solle bei einer Insolvenz des Clubs allerdings nicht in die Insolvenzmasse fließen, sondern sei für den Spielbetrieb in der kommenden Saison vorgesehen. Bereits in den kommenden Tagen soll die Spende beim KSV eingehen.

"Der KSV Hessen Kassel bedankt sich beim SV Darmstadt 98 für diese großzügige und wertvolle Unterstützung und den damit gezeigten Zusammenhalt zwischen Süd- und Nordhessen", teilte der KSV Hessen Kassel in einer offiziellen Mitteilung mit.

Insolvenz Mitte Juni

Die Nordhessen hatten nach monatelangen finanziellen Schwierigkeiten Mitte Juni Insolvenz anmelden müssen. Der mit gut zwei Millionen Euro verschuldete Traditionsverein ist bereits zum dritten Mal nach 1993 und 1997 zahlungsunfähig. Dennoch gehen die Nordhessen in der kommenden Saison in der Regionalliga Südwest an den Start, der Spielbetrieb ist gesichert. Allerdings startet der KSV mit einem Minus von neun Punkten in die Spielzeit.

Die Verantwortlichen hatten zunächst noch gehofft, zusätzliche Einnahmen aus einem Benefiz-Spiel gegen die Frankfurter Eintracht generieren zu können. Der Bundesligist hatte die Partie nach Rücksprache mit der Polizei allerdings mit dem Verweis auf Sicherheitsbedenken abgesagt.

Beim KSV "revanchieren"

Nun bekommen die Kasseler überraschend Hilfe aus Darmstadt. "Auch die Lilien befanden sich vor rund einem Jahrzehnt in großen finanziellen Problemen", sagte Lilien-Präsident Fritsch mit Blick auf die finanzielle Schieflage des Clubs im Jahr 2008. Damals hatten die Darmstädter die Insolvenz vor allem dank eines Benefizspiels gegen Bayern München abwenden können.

Aber auch aus dem Umfeld des KSV habe es damals Unterstützung gegeben. "Eine Geste, die wir bis heute nicht vergessen haben", so Fritsch. "Nicht nur deshalb steht es für uns außer Frage, uns auf diesem Wege beim KSV zu 'revanchieren'."